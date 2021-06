Con huevos a las Clarisas

El lunes 21 de junio es un día importante para mi. No lo es porque empiece el verano de forma oficial, verano que este año durará 93 días y 15 horas. Ni porque se cumpla un año del final del primer estado de alarma. Lo es porque arranca mi aventura, mi reto de realizar el tramo cántabro del Camino de Santiago al que añadiré, como si fuera un ironman, las tres etapas del Camino Lebaniego.

Ha llegado el momento y confieso que estoy nervioso. Son muchas las razones que me invitan a pensar que no seré capaz de terminarlo, pero no puedo decepcionar a todos los que han confiado en mi para esta aventura.

Una aventura que compartiré con todos vosotros a través de la radio, con conexiones en directo desde cada etapa y también a través de las redes sociales y de esta web.

Una aventura en la que he involucrado al presidente regional Miguel Ángel Revilla con quien realizaré un directo a través de @coperegrinoenelcamino este lunes 21, al poco de arrancar la etapa. Pero a este viaje no solo he invitado Miguel Ángel, también el ciclista Oscar Freire, el cocinero Jesús Sánchez o al obispo de la diócesis y a la alcaldesa de Santander que hasta se han animado a hacer unos kilómetros a mi lado.

Como veis, ahora no puedo echarme atrás.

Tengo 10 días por delante para disfrutar de las riquezas patrimoniales de una región maravillosa como es esta. Sé que voy a sufrir, pero también disfrutar.

A menos de 48 horas para empezar, cruzo los dedos para que no se tuerza nada a última hora y me preparo para una última cosa. Acercarme al convento de las Hermanas Clarisas en Villaverde de Pontones. No a comprarles unos dulces para el camino, que no estaría mal, si no a llevarles huevos por aquello de que el buen tiempo me acompañe.