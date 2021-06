Ya estoy en el punto de partida. Un pequeño hotel de carretera, El Haya, donde la amabilidad y la simpatía de la recepcionista me han hecho sonreír por primera vez en toda la tarde. No es que esté cabreado, estoy nervioso y eso me impide sonreír.

Para mi ha sido una mañana complicada. Preparar la mochila con las cosas necesarias para esta aventura me ha costado mucho. La cantidad de cosas que quería traerme, también su peso, eran incompatibles con el tamaño de la mochila. ¡Todavía no se si me he dejado algo imprescindible! Espero que no, porque no recuerdo llevar tanto peso en la mochila ni cuando cursaba la EGB.

Después he tenido la mala idea de calcular los kilómetros que voy a hacer desde El Haya hasta San Vicente de la Barquera y luego desde allí hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Mejor, no los pongo negro sobre blanco para no irme a casa ya.

Me he dicho entonces: como dice El Cholo, partido a partido. La primera etapa entre El Haya y Castro Urdiales son cerca de 25 kilómetros, luego ya vendrán las demás.

Una etapa, la primera del tramo cántabro del Camino de Santiago, en la que espero sentirme acompañado gracias a vosotros. Los que estáis leyendo este diario, los que me escucháis por la radio y los que me seguís a través de las redes sociales. Gracias a saber que estáis ahí, no me puedo permitir abandonar. A vosotros y a los invitados a los que he liado y que me acompañarán a lo largo de los próximos días. Para empezar, este lunes mantendré un directo con el presidente regional Miguel Ángel Revilla. Lo podréis seguir a través de @coperegrinoenelcamino

Habrá más, pero de nuevo como dice El Cholo, partido a partido.