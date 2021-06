El Camino necesita peregrinos

Ya está. Ha comenzado a rodar el balón y ahora habrá que terminar el partido. Ya me he quitado los nervios previos a toda aventura, sea grande o pequeña siempre antes de empezar hay “mariposas en el estómago”.

La primera etapa entre El Haya y Castro Urdiales ha transcurrido con calma, con excesiva calma me atrevería a decir. Digo esto porque a lo largo de los más de 20 kilómetros no me he cruzado con ningún peregrino. Reconozco que me ha llamado la atención. Sabía que no iba a ser la aglomeración de otros veranos, la pandemia lo cambió todo el año pasado, pero sí pensaba que ya a estas alturas habría algo más de movimiento.





Desde el punto de vista sanitario, la ruta del Camino de Santiago es un entorno seguro, sano y saludable. Los albergues, hostales o cualquier otro establecimiento en el que el peregrino decida alojarse, cumplen de sobra con las medidas higiénico-sanitarias. No hay razón ligada al Covid que impida hacer el Camino. Y el Camino necesita a sus peregrinos, como un buen huevo frito necesita sus puntillitas.

Instituciones públicas y asociaciones privadas han ido haciendo su trabajo para tener todo preparado. Y se nota.





Yo me he encontrado una primera etapa bien señalizada, quizá en algún punto hubiera agradecido alguna flecha amarilla más, pero en general es una etapa en la que perderse es casi imposible. Sí tiene unos pocos kilómetros que transcurren por la carretera, sin arcén, por los que hay que caminar con cuidado. Pero es poca cosa.

El perfil, no es duro salvo por la primera pendiente que te conduce a Otañes. ¡Menos mal que por allí pasa alguna ronda ciclista y las pintadas del asfalto me han venido muy bien para venirme arriba!

No quiero terminar sin agradecerle al presidente Miguel Ángel Revilla que haya querido participar en mi primer directo en Instagram. Charla que puedes ver en nuestros canales de twitter, Facebook e Instagram.

Mañana, volveré a salir al Camino para cubrir la etapa entre Castro y Laredo. Y saldré con el deseo de encontrarme, con más peregrinos.