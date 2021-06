¿Qué es diario de un caminante? Diario de un caminante va a ser el relato de las experiencias, sensaciones y vivencias de un servidor a lo largo del tramo cántabro del Camino de Santiago y del Camino Lebaniego.

El lunes 21 de junio arrancará esta aventura en Ontón y, Dios mediante, finalizará el 1 de julio en el Monasterio de Liébana, desde donde haremos en directo el programa local de COPE Cantabria. Todos los días, os voy a ir contado a lo largo de la mañana, en diferentes conexiones en directo, mis impresiones, los secretos y os acercaré también los personajes del camino.

Los directos a través de las redes sociales van a ser otra manera de estar en contacto con vosotros. No perdáis de vista nuestros canales: Twitter @copecantabria Facebook www.facebook.com/cope.cantabria Instagram @coperegrinoenelcamino.

Además, en este espacio de nuestra web resumiré al final de cada jornada cómo ha transcurrido la etapa.

Os voy a pedir un favor: ¡no me dejéis solo!. Os necesito. Necesitaré vuestro apoyo, vuestros consejos, vuestros comentarios. Todo lo que se os ocurra, será bien venido.

Esto para muchos de vosotros sería un ejercicio gratificante cargado de aventuras. Para mi también, pero yo tengo que añadir algo. Algo importante, y no precisamente para presumir. Yo hace mucho, mucho pero que mucho tiempo que no hago nada de ejercicio. Llevo “calentando” un par de semanas, saliendo a andar los días que me dejan el trabajo y la familia. Y también, por que no decirlo, la pereza. Soy más de vinito y buena conversación que de chiruca, bastones y kilómetros por delante.

Si esto es así, que lo es, te estarás preguntando ¿cómo voy a hacer para meterme entre pecho y espalda una media de 25 kilómetros todos los días, durante 10 días?. No le si ni yo. Para que te hagas una idea del nivel, por la redacción circula una porra para apostar qué día abandono el camino o si necesito coche escoba para llegar al final de la etapa.

¡Se admiten apuestas!