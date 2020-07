Sergio Ruiz: "Me quería ir. ¿Que me tiro del barco? La gente inteligente ve que es bueno para las dos partes"

Sergio Ruiz quiso despedirse este jueves 9 de julio de la afición del Racing, a través de una rueda de prensa donde explicó claramente los motivos de su marcha al Charlotte, club de nueva creación que militará la temporada que viene en la Mayor League Soccer, y que abonará el importe de la cláusula de rescisión de Sergio (750.000 euros) en dos plazos: uno de 500.000 ahora, y los restantes 250.000 € antes del 5 de enero de 2021.

El ya exjugador racinguista no dudó en afirmar que fue él quien dio el primer paso a la hora de pedir su salida del Racing, operación que se fraguó en muy poco tiempo, entre el domingo 5 y el martes 7: "Llega un punto en que, por diversas circuntancias, me llega esta oferta. Personalmente creo que he llegado al final de mi etapa en el club, quiero salir, vivir nuevas aventuras... Cualquier persona que sea un poco inteligente verá que es una buena oportunidad para ambas partes; a mí por el proyecto, y al club porque le deja un dinero muy importante para iniciar de nuevo el camino en Segunda B, con un proyecto ilusionante... Evidentemente yo me quería ir, y si planteo al Racing mi salida es porque creo que también le viene bien al club, aunque es cierto que en todo momento me dicen que quieren seguir contando conmigo. Yo soy honesto y les digo que realmente me quiero ir, que quiero aprovechar la oportunidad. Llega un momento en que tengo que decidir, decido, y entiento que la gente hable y pueda decir que me he borrado, que me he tirado del barco, lo que quieran... Al final la gente que sea un poco inteligente, los que sepan valorar todos los aspectos, que me entienda a mí como persona y también al club, pues verá que ha sido una buena operación para las dos partes".

Nada más concluir la rueda de prensa, Sergio atendió en directo a Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" de Cope Cantabria.