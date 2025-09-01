Revive los goles de la victoria del Racing ante la AD Ceuta (4-1), en el Tiempo de Juego de COPE Más Cantabria

Revive los goles de la victoria del Racing la AD Ceuta (4-1), en el Tiempo de Juego de COPE Más Cantabria

El Sardinero volvió a vestirse de gala para una tarde de fútbol que quedará en la memoria de los aficionados racinguistas. Más de 20.000 gargantas empujaron desde el pitido inicial en un ambiente que recordaba a las grandes citas, y el Racing no tardó en corresponder con fútbol y goles.

El equipo de José Alberto salió enchufado y en apenas ocho minutos ya mandaba en el marcador. El encargado de abrir la lata fue Asier Villalibre, que cazó dentro del área un centro preciso de Iñigo Vicente y lo envió al fondo de la red con la calma de un delantero que atraviesa un gran momento. El gol desató la euforia en la grada y dio tranquilidad al equipo para mandar con claridad en el partido.

El propio Vicente, convertido en faro ofensivo del Racing, puso la firma al segundo tanto apenas quince minutos después. Una combinación rápida por el costado izquierdo acabó con el ’10’ recibiendo un pase de Peio Canales y definiendo con un disparo ajustado que superó al guardameta ceutí. Con el 2-0 y el dominio en el centro del campo, parecía que todo estaba encarrilado.

Sin embargo, el Ceuta reaccionó con orgullo. En el minuto 30, un penalti señalado a su favor lo transformó Rubén Díez, que recortó distancias y devolvió algo de incertidumbre al marcador. Aun así, la sensación en el estadio era de superioridad verdiblanca, con un Racing sólido atrás y muy peligroso en ataque.

El Racing no perdona en la segunda mitad

El paso por vestuarios no cambió el guion. El Racing salió con las ideas claras y mantuvo la intensidad para no dar opción a su rival. La presión alta y las rápidas transiciones fueron la clave para que llegara el tercer gol, que devolvió la calma al Sardinero y prácticamente sentenció el encuentro.

El broche de oro lo puso Jeremy Arévalo, que aprovechó un balón suelto dentro del área para hacer el cuarto. Su tanto, celebrado como un auténtico golazo, fue el reflejo de un equipo que no se conforma con ganar, sino que busca gustar y convencer. El 4-1 final resume a la perfección lo vivido en el césped: un Racing dominador, ambicioso y con la puntería afinada.

Con esta victoria, los de José Alberto suman tres triunfos en tres jornadas y lideran la clasificación con pleno de puntos. Un arranque que invita a soñar y que confirma el buen momento del equipo en este inicio de campeonato.

