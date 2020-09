Y de repente el Racing ficha a Patrick Soko. Rozada ya tiene al extremo derecho, aunque no le conozca mucho...

Corría la segunda parte del quinto amistoso del Racing, con 1-0 a favor ante el Athletic "B", cuando los teléfonos móviles de los periodistas que estaban cubriendo el partido en El Sardinero empezaron a echar humo. En ese momento el club oficializaba la llegada del séptimo refuerzo para la plantilla verdiblanca: Patrick Soko, extremo diestro camerunés de 22 años (en octubre cumplirá 23), que ficha por dos años (hasta junio de 2022) y que cubre así una de las necesidades prioritarias de la secretaría técnica. Si seguimos las indicaciones públicas de Pedro Menéndez, solo faltaría reforzar el ataque con un delantero más, y la defensa con un central de auténticas garantías.

Lógicamente, había que preguntar en sala de prensa al técnico verdiblanco, Javier Rozada, por la llegada del exfutbolista del Mineros Zacatecas mejicano al término del choque ante los vascos. El asturiano levantó las cejas, juntó sus manos, y reconoció que no había tenido referencias suyas, hasta ahora...: "No le conozco mucho... le he visto a raíz del interés que ha mostrado el club en él, Pedro (Menéndez) y José Mari (Amorrortu). Es un extremo nato, con muchísima velocidad, muchísimo descaro en el uno para uno, que cuando tiene espacio para correr es muy peligroso. Creo que nos va a dar otro registro que no tenemos; contamos con dos jugadores de banda izquerda, aunque Marco lo está haciendo muy bien por el perfil derecho, y (Soko) es muy complementario a ellos".

COMO CON MAYNAU

Se da la circunstancia de que Rozada repitió esas mismas palabras, "no le conozco mucho", cuando la prensa le preguntó por la llegada de Joan Maynau al equipo. Desde fuera, cualquiera podría pensar que la opinión de un miembro tan importante de la comisión deportiva como es el entrenador del primer equipo, no se toma en mucha consideración. Pero Javi entiende a la perfección cuál es su rol dentro de la estructura verdiblanca: "Yo soy el entrenador, y lo que hace el entrenador es entrenar... Para hacer la plantilla ya está otra gente, los jugadores que lleguen voy a estar a muerte con ellos, porque a mí me contrataron para sacar rendimiento a lo que se traiga. No creo que tenga que decir un nombre u otro, yo doy mi opinión como miembro de la comisión, pero la decisión la toman Pedro y José Mari. Claro que les dije lo que pienso de la situación, pero no lo puedo hacer público porque son conversaciones privadas y luego puede que no venga lo que les pido... Ellos saben de sobra lo que yo considero que necesitamos, y luego a partir de ahí tomarán las decisiones. Por supuesto que me escuchan, el entrenador es el que tiene que sacar el rendimiento a sus jugadores, y para ello saben que el entrenador tiene que estar contento con la situación. Yo espero que la plantilla se cierre bien, porque tenemos que estar a la altura de la responsabilidad que este escudo y esta historia representan".

TRAYECTORIA DE SOKO

Serge Patrick Njoh Soko nació en Douala (Camerún) el 31 de octubre de 1997, comenzó a practicar el balompié en el equipo de su localidad natal, el Unión Douala (2005- 11), y posteriormente defendió la camiseta del Astres FC camerunés (2012- 15). Soko inició en 2015 su carrera en el fútbol centroamericano y tras una temporada en el Cibao FC de la República Dominicana comenzó su andadura en Méjico. En el país azteca el extremo verdiblanco, que mide 1,76 y pesa 68 kilos, militó en el Atlas (temporada 2017/18), el Atlante (2018- 20) y el Mineros Zacatecas, en el que jugó el tramo final del último curso y con el que consiguió el ascenso a Primera División.