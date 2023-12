El Racing es capaz de remontar dos veces a un buen Oviedo, que fue mejor en la segunda parte

El Racing y el Oviedo firmaron tablas en El Sardinero, en un encuentro en el que quizás, a los puntos, el equipo ovetense mereció algo más ante un conjunto cántabro, que enlaza la cuarta jornada consecutiva sin perder (dos victorias y dos empates).

Y lo mereció porque los árbitros, el del terreno de juego (Caparrós Hernández) y el del VAR (González Esteban), escamotearon en la primera parte un tanto a los asturianos por señalar una falta (que lo era, muy clara) sobre Arana, que se había producido 25 segundos y 50 pases antes que el gol de Seoane. No se puede anular un gol por eso; los puristas de nuevo cuño dirán que sí, que el VAR ayuda al árbitro principal que no había apreciado esa clara falta previa. Pero ¿dónde ponemos el listón...? ¿Cuántos segundos/minutos hay que retroceder una acción para borrar del mapa todo lo que suceda después? Si esto es el fútbol moderno, paren el tren que me bajo.

INICIO MUY ENTRETENIDO:

Empezó fuerte el Oviedo. Nada más sacar de centro, en la primera jugada, llegó combinando hasta el área del Racing y Abel Bretones, solo dentro del área, no fue capaz de batir a Ezkieta. Pese al susto inicial, los cántabros reaccionaron bien, haciéndose con el control del balón y sometiendo a su rival. Sin embargo, en el minuto 18, Masca recogió un rechace al borde del área verdiblanca y su disparo fue desviado por Mantilla al fondo de las mallas. 0-1.

Tres minutos después, el Racing pudo conseguir la igualada en una buena jugada individual de Arana, que se zafó de su marca con un recorte pero, tras superar a Leo Román, un defensa despejó el balón evitando el gol. Los locales empujaban en busca del empate y El Sardinero, caliente por varias decisiones del colegiado en contra de su equipo, apretaba cada vez más hasta que, pasada la media hora de encuentro, Íñigo Vicente filtró un balón dentro del área y el esférico llegó a Peque que, con un duro disparo cruzado, puso las tablas. 1-1.

Tras el esperpento del gol anulado a Seoane, el Oviedo fue superior. Los carbayones estaban más cómodos en el campo y, antes del descanso, Dani Calvo, en un desajuste de la defensa verdiblanca, quedó libre de marca en el lanzamiento de un córner y contactó un potente cabezazo ante el que nada pudo hacer el portero racinguista. 1-2.

SALVADOR LEO ROMÁN:

En el inicio de la segunda mitad, cuando El Sardinero cantaba ya el 2-2, Leo Román sacó una gran mano abajo en un tiro de Sangalli en el interior de área pequeña. Paradón descomunal, de lo mejorcito de la temporada. Más allá de esa ocasión, el Racing no encontraba huecos en la defensa del Oviedo, que no sufría en exceso para mantener su ventaja y tampoco renunciaba a intentar ampliarla.



Pero en una acción aislada a poco más de diez minutos para el final, Iván Morante, que acababa de saltar al terreno de juego, provocó un penalti que Peque transformó para hacer la igualada y convertirse en el máximo artillero de la categoría con 10 tantos.

Antes del final, un error de Saúl en salida de balón pudo costarle caro a los cántabros, pero Rubén Alves estuvo atento para arreglar el desaguisado ante Alemao, y, aunque en el posterior saque de esquina Yayo remató al palo y los asturianos terminaron encerrando al Racing en su campo, el resultado no se movió más.





FICHA DEL PARTIDO:

2 - Racing: Ezkieta; Mantilla, Pol Moreno, Rubén Alves, Mario (Saúl, min. 61); Sangalli (Yeray, min. 61), Aldasoro (Morante, min. 74), Íñigo, Peque (Jeremy, min. 83), Íñigo Vicente; Arana (Ekain, min. 74).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

2 - Oviedo: Leo Román; Lucas, Dani Calvo, Luengo, Abel Bretones; Seoane, Colombatto (Viti, min. 61), Jimmy, Sebas Moyano (Yayo, min. 85); Masca (Pomares, min. 85) y Borja Bastón (Alemao, min. 85).

Goles: 0-1, Mantilla (propia puerta), min. 18; 1-1, Peque, min. 31; 1-2, Dani Calvo, min. 44; 2-2, Peque (penalti), min. 79.

Árbitro: Caparrós Hernández (colegio valenciano). Mostró cartulina amarilla a Mario, Íñigo Vicente, Arana y Rubén Alves del Racing de Santander y a Masca, Sebas Moyano y Lucas del Real Oviedo.

Incidencias: Partido de la 19ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 17.938 espectadores, siendo unos 3.000 del Oviedo.

??? FLASH | Declaraciones de Mario García tras el #RacingRealOviedopic.twitter.com/lCs6W2JgZ9 — Real Racing Club (@realracingclub) December 10, 2023