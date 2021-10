Paco Liaño:"¿Que quién quiero que gane? Diga lo que diga y gane quien gane también me voy a llevar la derrota"

Si hay alguien referente cuando Racing y Deportivo se enfrentan, ese es Paco Liaño, sin ninguna duda. La trayectoria profesional del sensacional guardameta le hizo militar durante 6 temporadas en el cuadro cántabro (1984 a 1990) pero ante la escasez de oportunidades buscó mejor suerte en el Sestao, que en la campaña 90-91 militaba en Segunda. Con los vascos brilló con luz propia, lo que le abrió las puertas del Deportivo tras conseguir ser el portero menos goleado de la categoría.

A partir de ahí, en La Coruña vivió su explosión y esplendor como jugador profesional; una Copa del Rey en el Bernabéu en el año 1995 contra el Valencia y una Supercopa de España la temporada siguiente son sus mayores logros colectivos, pero en su haber constan 2 trofeos Zamoras más al portero menos goleado en Primera División: El primero en la temporada 92-93, compartido con Santiago Cañizares (por aquel entonces portero del Celta), y el segundo Zamora fue en la tristemente recordada campaña 93-94, en la que un penalti fallado por Djukic en el último minuto de la última jornada liguera ante el Valencia hizo que los gallegos empataran y perdieran la Liga, que se llevó el Barça. Como mal menor, ese Zamora de Liaño fue el mejor de la historia, con un promedio de 0'47 goles por encuentro (18 goles encajados en las 38 jornadas de Liga). Solo Oblak en la temporada 15-16 ha sido capaz de igualar ese registro del cancerbero cántabro.

QUIÉN QUIERE QUE GANE :

Tras jugar en el Sporting y colgar los guantes a los 34 años por una inoportuna lesión cervical, ha seguido ligado al fútbol, primero como entrenador de porteros en diversas escuelas, y desde hace años colabora en el programa líder de la radio deportiva en España, "Tiempo de Juego" de la Cadena Cope. Suele ver con su familia los partidos del Racing en su localidad como abonado en la Tribuna Este del Sardinero, pero también comenta para los compañeros de Cope La Coruña los encuentros del Deportivo. De vez en cuando también acude a la cabina de los Campos de Sport para analizar los partidos del Racing a nivel nacional (la última vez este mes de octubre para vivir el Racing - Arenas de Getxo).

Y, como no puede ser de otra manera, Liaño también estará este domingo 24 de octubre a las 12:00 horas en El Sardinero para vivir el Racing - Deportivo en 1ª RFEF. No es lo que todos desearíamos, ya que lo ideal sería ver a los dos clubes en Primera División; pero a pesar de militar en la actualidad en la tercera categoría nacional, el ambiente que se vivirá en las gradas (podría haber entre 12.000 y 14.000 espectadores) hará que al menos se pueda tener una sensación de recuperar esa gloria de antaño.

Con el corazón dividido entre los dos clubes de sus amores (uno de cuna y sentimiento y el otro por haberle dado todo a nivel profesional), Paco comentó en "Deportes Cope Cantabria" quién quería que ganase el duelo: "Diga lo que diga... lo bueno es que pase lo q pase y gane quien gane, también me llevo la derrota. Y también, que pase lo que pase no será definitivo. Lo que quiero es vivir una fiesta futbolística que se aproxime al futbol profesional. Viene mucha gente de La Coruña, y me gustaría que fuéramos educados, como siempre, y les respetemo; pero que tampoco nos den lecciones porque la afición del Racing tambien se desplaza; que fuimos 5.000 a León, así que en eso tampoco tenemos que tener envidia”.

