La esperanza es lo último que se pierde... Jon Karrikaburu, por fin, jugará en el Racing

El delantero Jon Karrikaburu, objeto de deseo del Racing desde que Mikel Martija desembarcó en el club cántabro como director deportivo, por fin jugará en el equipo verdiblanco, cedido por la Real Sociedad una temporada, hasta el 30 de junio de 2025. Es la tercera incorporación realizada por el Racing a su plantilla de la temporada 2024/25, tras las llegadas de Unai Vencedor y Javi Castro.

Precisamente su llegada al Racing se produce cuando prácticamente todos los aficionados racinguistas habían perdido las esperanzas tras las fallidas intentonas (Jon, a pesar del interés de Martija por convencerle, había optado por salir cedido a Leganés, Eibar y Andorra), y apenas había sido una de las opciones comentadas en el mercado veraniego. Además, el '9' indiscutible es por méritos propios Juan Carlos Arana.

El propio presidente del Racing, Manolo Higuera, en el vídeo del anuncio del fichaje, reconoce que se equivocó públicamente al afirmar con rotundidad que Jon no jugaría en el club cántabro. De sabios es rectificar...

"Racinguistas, yo siempre digo lo que pienso y siento, pero lo mismo que os digo esto, os digo que no me cuesta rectificar cuando creo que me he equivocado"