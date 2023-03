Germán echa un capote a Rubén Alves tras su fallo que provocó el gol del Lugo: "El error lo cometimos todos"

El veterano central Germán Sánchez fue el protagonista en sala de prensa este martes 21 de marzo, en el regreso del Racing a los entrenamientos en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia. A preguntas de los medios sobre la resaca del encuentro del pasado domingo en el Anxo Carro, defendió a su compañero en el centro de la zaga Rubén Alves, que estuvo desafortunado en una acción individual que provocó el tanto del Lugo. Su envío atrás a Parera no fue el adecuado, el delantero Javier Avilés lo aprovechó para hacerse con el balón y batir al guardameta verdiblanco: "El error lo cometió el equipo entero, no solo un jugador... Es lo mismo cuando un compañero marca, lo hace todo el equipo. Estamos en un nivel profesional donde no hace falta levantar la moral a nadie. Ese error lo cometimos todos los que estuvimos en el campo, no hace falta individualizar".

Más allá de ese error puntual de Rubén, Germán logró rescatar un punto del feudo lucense tras aprovechar en el minuto 97 un extraordinario envío desde el córner del canterano Yerai. El andaluz remató de cabeza sin oposición y sin saltar en el segundo palo, logrando su primer gol como jugador racinguista: "Yo estoy aquí para defender, defender, y después volver a defender... Si ya luego puedo aportar a balón parado, cosa que trabajamos mucho y sabemos que da sus frutos, pues mucho mejor. Supuso sumar un punto, que es muy importante sacarlo de cualquier campo. Queríamos ganar, sí, pero es cierto que entramos ahora en un tramo de la temporada donde nadie da su brazo a torcer".

. Puedes escuchar la rueda de prensa completa de Germán pinchando debajo de la fotografía .

POL MORENO Y ARTURO, RECUPERADOS:

La mejor noticia de la sesión sobre el campo número 2 de La Albericia fue comprobar que dos jugadores que no pudieron ser convocados por lesión este pasado fin de semana, Pol Moreno y Arturo Molina, se ejercitaron sin problemas junto al resto de compañeros. El central se recuperó del proceso vírico que sufrió el viernes 17, mientras que el centrocampista superó las molestias en su tobillo. A las órdenes de José Alberto estuvieron, además de los jugadores de la primera plantilla, los chavales del Rayo Cantabria Mario García, Yeray y el guardameta Germán.