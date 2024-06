Rulo en COPE: "La creatividad parte del aburrimiento, hoy los niños no se aburren"

El artista cántabro sigue haciendo historia dentro del panorama musical de nuestro país, primero al frente de La Fuga, pero ahora su carrera como líder de Rulo y la Contrabanda ha ampliado considerablemente su universo y el alcance de sus canciones, ya que ha ido dando un giro en estos últimos años y no tiene reparos al reconocer que emocionalmente se desnuda en cada letra que compone. "Soy un compositor actual y vivo y celebra que las nuevas generaciones acuden a sus conciertos, algo que considera un "lujo"."Para mí que venga gente joven a mis conciertos es lo mejor que me puede pasar".

Desde que él y el guitarrista Fito Garmendia, decidieron abandonar aquel proyecto para volver a empezar de cero, han publicado cinco discos de estudio y un directo, han girado por más de una decena de países y han colaborado con los artistas más importantes del panorama del rock nacional.

"Con los años vas perdiendo más el miedo a desnudarte. Al principio, cuando sacaba mis canciones tenía más pudor, a estas alturas de mi vida ya no, incluso me desnudé en la portada" asegura Rulo en Mediodía COPE + Cantabria, con motivo del próximo concierto que ofrecerá en el festival Música en Grande 2024, el viernes 28 de junio, jornada en la que compartirá escenario con Travis Birds y Leo Rizzi. "Quiero dejar claro que es un concierto íntegro nuestro, aunque esté dentro del marco del festival. Mira que he tocado en muchos sitios de Cantabria, pero en el Malecón nunca, así que me hace muchísima ilusión".

Vídeo Rulo en los estudios de COPE Cantabria





Es el primer concierto en Cantabria desde que en noviembre del año pasado publicara "5" su último trabajo, un disco con más luces que sombras. "Menos mal que vengo a casa rodado, me pongo nerviosísimo en casa, más que en ningún lugar. En casa me ataco muchísimo, pero como ya venimos rodando desde febrero en salas y en muchos escenarios la banda está a tope y eso me da mucha tranquilidad también".

Rulo también nos habló de su nuevo proyecto que compagina en los tiempos libres que le deja la gira en la que se encuentra inmerso: "Cuando me aburro escribo, y aunque soy escritor de canciones, voy a sacar una novela de ficción. Tenía 4 capítulos y aunque disfruto escribiendo no pensé que esto era publicable. Pero al final ya llevo 22 capítulos, son 30, es un libro de ficción y se llama Roy. Hoy los niños ya no se aburren y del aburrimiento sale la creatividad".