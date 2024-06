Permiso paterno para una excursión y no para abortar: "Es un escándalo"

El Tribunal Constitucional ha avalado este martes la reforma de la ley del aborto que permite interrumpir el embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, y establece los hospitales públicos como centros de referenciapara esta práctica.

El Pleno de la corte de garantías ha aprobado el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista Laura Diez, quien defiende que la norma es constitucional.

La Fundación Red Madre, ha tachado de "escándalo" el aval del TC, pero no solo este cambio en la ley, sino el que ya hubo el año pasado.

"El no nacido, no existe, ya no se respeta ningún derecho de él, sino que simplemente el legislador se fija en la mujer, entonces cualquiera sea mayor de 16 o tenga 45, puede abortar libremente y costeado por el Estado". Así lo ha manifestado en Herrera en COPE en Cantabria, Amaya Azcona, directora general de Red Madre en España.

"Ayer el TC además privó a las menores de edad, del consentimiento, asesoramiento y del acompañamiento de sus padres. Deberían ser informados, pero el legislador quiere que las mujeres aborten todo lo posible y desde mi punto de vista estas menores se quedan a merced de adultos mayores que pueden esconder delitos sexuales, las pueden obligar a abortar sin que ellas informen a las familias, se van a quedar muy desprotegidas, además del escándalo, porque habrá más número de abortos, más niños que no nacerán y más mujeres destrozadas por ello".

Se abrirá incluso una barrera mayor entre niñas y padres por el miedo. Esto es lo que piensan desde la fundación: "La familia es un lugar donde habitualmente se cuentan los problemas, son apoyadas y ayudadas, en cualquier etapa de la vida, una situación de un embarazo indeseado es un problema para tratar en familia, es una pena que se las invite a abortar en silencio, desde luego no se está buscando el bien de esas menores".

Finalmente, la directora general de Red Madre ha expuesto que seguirá defendiendo que "matar no es un derecho" y ha recalcado que "hay esperanza".

La reforma de la ley del aborto acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años, un requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP, y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica.

El texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.

La Fundación Red Madre nació en el 2007, como red solidaria de apoyo y asesoramiento a la niña, joven o mujer que quiera superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Atienden de forma personalizada a todas las mujeres que necesiten ayuda con su embarazo en cualquier punto de España.