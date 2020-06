Wine & Cheese Bar: cocina tradicional y producto de calidad

El Wine & Cheese Bar también conocido como “Donde Chema” en Santa Cruz de Tenerife está de regreso y tras dos semanas abiertos, su propietario Chema Vicente, ha contado que han comenzado con fuerza, a pesar del temor inicial, y que ve las calles con movimiento y con alegría.

Chema Vicente ha confesado en nuestro espacio de Gastronomía de La Mañana en Canarias que le gustan los clientes como él “con carácter y actitud” y ha definido su restaurante “no como un negocio, sino como una pasión” dado que le dedica entre 14 y 16 horas al día.

Sobre su producto ha explicado que le encanta el mundo del queso, de los embutidos y la cocina tradicional. Su cocina es de “producto de calidad, sal y aceite” porque según Vicente “las cosas tienen que saber a lo que saben, no disfrazarlas”.

VINO, QUESO, ARROCES Y…CARNES DE CALIDAD

En referencia a las carnes, ha detallado que necesitan “plancha, brasa y poco más”. También que su elección en este sentido son las carnes de Egatesa no solo por la calidad sino también por el servicio constante en el suministro y además, ha precisado que algo que aprecia es el uso de furgones con frío para el traslado de la carne y mantener la cadena de frío dado que no es frecuente, “eso no se da cuenta el cliente pero si la restauración”.

Entre los tipos de carne que ofertan está el lomo de vaca madurado, secreto ibérico, carrilleras, jarrete de ternera lechal y rabo de toro.

Por otro lado, ha descrito cómo preparar la carne: coger una sartén, aceite y un poco de sal.

“Se atempera la carne (uno o dos minutos dependiendo del grosor), vuelta y vuelta, la cortamos, sal y un poco horno para que salga caliente”, ha relatado.

Para concluir, ha recordado que solo descansan el domingo por la noche y el lunes. El resto de la semana la cocina está disponible de las 12 del mediodía hasta las 23 horas para luego dar paso al servicio de copas hasta la 1 de la mañana.