Un voluntario sobre el exjefe de Protección Civil en Santa Cruz: “Me tocaba el pene, me sentía incómodo"

Su cese provocó una batalla política como pocas se recuerdan en torno a la Agrupación de Voluntarios de Santa Cruz de Tenerife. Coalición Canaria había perdido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y gobernaba el Partido Socialista, que decidió cesar a Santiago Carlos García como responsable de ese grupo. En ese momento, desde el grupo de gobierno se aludió a “pérdida de confianza”, así como “desarrollar un nuevo modelo de trabajo en el área y darle un nuevo impulso al servicio, así como acometer su modernización, el refuerzo y el incremento de su especialización”.

No obstante, poco después de ese cese ocurrido en septiembre del 2019, un informe encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hace ahora un año, ante los rumores sobre determinados comportamientos “extraños” en la agrupación, fue dando más detalles. En el mismo informe se señalan algunas actitudes del anterior responsable de Protección Civil en la capital tinerfeña, Santiago Carlos García, que podrían haber precipitado esa decisión.

El informe elaborado por una empresa especializada en la gestión del acoso laboral, realizó una serie de entrevistas a cuatro jóvenes –todos hombres entre 17 y 19 años- que relataron en enero de 2020 una serie de comportamientos, que algunos consideraron como acoso.

Uno de ellos contó en una entrevista que está grabada que, sin apenas conocer al exjefe de Protección Civil de Santa Cruz, “me agarró el culo y me dijo eso te queda apretado”. Continúa su relato indicando que “otro día, me tocó mis partes con el dedo índice. Yo me encerré en el baño. Él me pidió que no me enfadara y me aseguró que era una broma”.

“QUEDAMOS Y ME HACES UNA CHUPADITA”

Otra de las veces, este mismo voluntario, relata “que estábamos haciendo un servicio y tuvimos que dormir en el coche, me desperté y me lo encontré mirándome”. Asimismo, “cada vez que me pasaban estas cosas, porque incluso una vez me dio una nalgada delante de mi madre, yo me sentía acosado. Sabía que podía denunciarlo, pero no lo hice porque no le quise dar tanta importancia. Una vez le dije yo por WhatsApp que quedáramos para aclarar determinadas conductas y me contestó: “Quedamos y me haces una chupadita”.Estos hechos habrían tenido lugar entre finales de 2018 hasta carnavales del año 2019. Durante los hechos denunciados por estas cuatro personas, la concejala responsable del área era la popular, Zaida González.

Esta misma persona relata que “me tocaba la parte interior del muslo frecuentemente, siempre que subíamos a su coche”, así, “es cierto que en junio ya empezó como algo más, todos los días estaba mal, me mandaba WhatsApps con imágenes de buenas noches y tonteo, me escribía dame un besito para darme un besito”.

Los cuatro entrevistados por parte de esta psicóloga relatan que esto hechos no ocurrían solo en la isla, si no que también en viajes a otros sitios como en La Palma. De los cuatro entrevistados, tres de ellos relataron que estarían dispuestos a ratificar sus versiones en sede judicial.

UN TORTAZO SIENDO MENOR DE EDAD

Esa misma persona cuenta que “tuve una reunión con el concejal para darme los motivos del cese de Santi, pero yo ya tenía un compromiso con Santi, y me fui a la Palma con él a un servicio”. En concreto en la Palma, cuenta un hecho que considera que se puede denominar acoso. Así “Santiago estaba muy pesado, el último día se cogió el pene y me dijo que, si quería ir para el baño, yo le dije que no, y a partir de ahí fue en contra de mí, algo que me ha marcado mucho”.

Por otro lado cuenta que “una vez me dio un tortazo cuando era menor por no hacer lo que él quería”.

COALICIÓN CANARIA LO NOMBRÓ JEFE Y CRITICÓ SU CESE

A finales del año 2017, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, nombró a Santiago Carlos, como presidente de la agrupación de voluntario. Tras el cese ordenado por Florentino Guzmán (PSOE), Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz, preguntó en el pleno municipal por la decisión de destituir. La formación nacionalista entendió que desde 2006 ha venido actuando al frente de este colectivo, "con una trayectoria intachable".

En un comunicado, el portavoz nacionalista, Juan José Martínez, indicó que “la decisión de cesarle resulta inexplicable, sin motivos objetivos para proceder así con una persona de su valía, formación y capacidad de liderazgo, como se demuestra además con su elección al frente de las agrupaciones canarias y representante nacional". Asimismo, calificó la decisión de “sectaria”. CC-PNC mostró incluso su solidaridad en estos duros momentos con Santiago Carlos Martín y toda la familia de Protección Civil del municipio ante esta injusticia

En su momento, el ahora alcalde, el también nacionalista, José Manuel Bermúdez, expresó en su cuenta de Twitter “la decisión de cesar a Santiago Carlos como jefe de los voluntarios me parece injusta e inexplicable. Santi ha sido un ejemplo de servicio voluntario dispuesto a todas horas y comprometido con Santa Cruz”. En la misma red social, el ahora diputado en el Parlamento de Canarias, José Alberto Díaz-Estébanez, aludió que es “un cese injusto y torpe que apesta a sectarismo contra un servidor público ejemplar, cuya calidad humana y profesional es apreciada por compañeros y vecinos”.

En ese mismo pleno CC solicitó a través de una moción la reposición en su cargo de Santiago Carlos Martín y la restitución en sus funciones.

Sin embargo, Coalición Canaria no fue la única formación que criticó el cese, también el Partido Popular, de la mano de Carlos Tarife –actual concejal de Urbanismo-, intervino para solicitar información acerca del cese, puesto que consideró “que esto –en relación al cese- se quiere liquidar con una nota de prensa”.

COPE Canarias ha tratado de conocer la opinión de Santiago Carlos, quién ha señalado que no puede “decir nada” y que “está en manos del Juzgado”. Ha confirmado eso sí, que ya ha sido citado para declarar. Carlos no forma parte de la agrupación de voluntarios desde el 13 de febrero de 2020.

Estos hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña.