Una fragata de la Armada escolta a un buque de Fred Olsen en el Índico

En medio del Óceano Índico se ha producido el encuentro entre la Fragata Santa María y el nuevo barco de Fred Olsen, Bajamar Express, en su periplo desde Australia hacia Canarias. Desde hace más de once años los países europeos, en el marco de la Operación Atalanta, tratan de luchar contra la pirateria en la zona.

En el encuentro el capitán del buque de la compañía de origen noruego, agradece la protección brindada en unas de las zonas más peligrosas del mundo para la navegación por parte de la fragata, que ha durado más de dos días, a lo largo del recorrido por la zona de alto riesgo del corredor del golfo de Adén.

HSV BAJAMAR EXPRESS on her maiden voyage safely transiting the Gulf of Aden and Bab el Mandeb closely monitored by EU NAVFOR Somalia units.