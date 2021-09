Un suicidio cada dos días: la lacra silenciosa que sufre Canarias

La Escuela de Actores de Canarias y el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife han elaborado, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un vídeo para denunciar que no existen planes de prevención como tampoco protocolos de actuación o un teléfono específico del suicidio.

El suicidio, sin embargo, es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. En Canarias, cada dos días se suicida una persona. En España, cada dos horas y media.

A ello se suma, además, que por cada suicidio consumado existen entre 20 y 25 intentos. Una realidad “escalofriante” de la que pocos parecen querer hablar, lamenta Felipe Lagarejo, coordinador del Grupo de Suicidios del Colegio Oficial de Psicología de Tenerife.

El experto insiste en que esta “tragedia” deja tres veces más muertos que las carreteras, y advierte de que la estigmatización del suicidio provoca “más soledad y desesperación” en las personas que quieren quitarse la vida.

“Son personas emocionalmente secuestradas, y hay que sacarlos de ahí, porque si no se sacan de ahí, acaban con su vida”, asevera.

El vídeo, que se colgará hoy en redes sociales, ha sido realizado por un pequeño grupo de amigos sin presupuesto alguno.

El objetivo es ayudar a visibilizar “este problema de Estado”, además de exigir a las administraciones públicas medidas inmediatas.

En relación a esto último, Lagarejo critica que el Gobierno de Canarias quiera sacar adelante un Programa de Prevención de la Conducta Suicida, “que no un plan, que no engañen a nadie”, y que, sin embargo, no se haya contado con la opinión del Colegio de Psicólogos para su elaboración.

Lagarejo hace hincapié, asimismo, en que el suicidio no puede continuar siendo un tema tabú. “Hay que confrontar esa verdad incómoda a la que nadie quiere llegar”, pues no por ocultarlo “va a haber menos casos. Al contrario”, apunta.

Otros países, como Reino Unido o Alemania, sí tienen implantados planes de prevención del suicidio, y la realidad, asegura Lagarejo, es que han dado buenos resultados y que las tasas de suicidio se han reducido hasta un 30 por ciento.

Pero, ¿qué lleva a una persona a querer desear la muerte? El experto afirma que esta pregunta no se puede reducir a una única cuestión.

Perder el trabajo o que te deje tu pareja son fenómenos precipitantes, pero “nadie se suicida por perder un trabajo”. Lo importante, remarca Lagarejo, es lo que hay detrás de todo eso.

El psicólogo asegura, además, que quien quiere suicidarse deja rastro, “como un motor de gasolina picado”, a través de señales verbales y no verbales que banalizamos, no sabemos detectar o queremos obviar.

El suicidio, como muerte, “nos encoje el corazón” porque nos acerca a esa “verdad incómoda” que “nadie quiere escuchar, ver u oír”, pero “más dura es la soledad a la que los condenamos”, concluye el experto.