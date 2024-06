Suben los contagios por COVID, ¿Seguimos siendo prudentes ante esta enfermedad?

Los contagios por COVID en Canarias cuentan con un nuevo repunte que alertan los propios personales sanitarios. Farmacéuticos y médicos han avisado de que una nueva ola de contagios está afectando a la población en los días previos de la oficialización del verano.

Sin ir más lejos, en Santa Cruz de Tenerife daban datos desde una farmacia cercana al Mercado Nuestra Señora de África. Nuria, decía en los micrófonos de COPE Canarias que la venta de los test de antígenos está siendo desproporcionada en relación con el número de mascarillas vendidas. Aportando datos, por cada 20 test vendidos, tan solo se llevan 3 cubrebocas.

Precisamente, esta disparidad en los datos lleva a pensar si los canarios han olvidado la peor etapa de la pandemia, y lejos de cuidarse ellos mismos y proteger a los demás, están acusando cierta dejadez que provoca la nueva ola de contagios.

En la misma ciudad, la gente afirma que se han puesto las vacunas pertinentes y que han hecho caso de las recomendaciones sanitarias cuando dan algún ligero síntoma, como puede ser la tos, la fiebre o la secreción nasal. Del mismo modo que, por proteger al resto de la población, son capaces de cargar con la mascarilla y usarla en el transporte público.

Sin embargo, no todo puede ser positivo en esta historia, y como era de esperar, también suelen verse casos de personas imprudentes que estando enfermos hacen vida social sin llevar ningún tipo de protección. La crisis de la COVID-19, lejos de generar conciencia, ha pasado de largo para muchos ciudadanos. A los datos me remito de este aumento de contagios que, si bien no es para alarmarse, hace entrever que el virus sigue estando presente.