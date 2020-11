Sitapha Savané: “Aquí no hay un efecto llamada, eso es una falacia: hay un efecto huida”

Sitapha Savané es un deportista profesional comprometido con la realidad social que le rodea. Senegalés de nacimiento, hijo de un importante responsable político de su país, y de una activista del movimiento feminista en Senegal, estudió en Estados Unidos y vistió los colores del Unelco Tenerife y del Gran Canaria en la Liga Endesa. Un deportista profesional, que tras su retirada de las canchas es hoy uno de los portavoces de la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España, pero sobre todo, un africano preocupado por la situación que atraviesan muchos migrantes en nuestro país.

Un interlocutor muy válido que hoy en La Mañana de COPE Tenerife, ha valorado el escenario que tenemos en Canarias, con la llegada masiva de personas en los últimos meses. Savané confiesa estar viviendo el fenómeno con “tristeza y rabia por lo injusta que es la situación para todas las partes, tanto para los que están llegando, como para las Islas Canarias que están soportando una carga que no debería ser solo de las islas, que están abandonadas como ha pasado en Lampedusa”.

EN BRUSELAS Y MADRID MIRAN PARA OTRO LADO

El ex jugador profesional de baloncesto cree que en Bruselas y en Madrid “entienden muy bien lo que está pasando, habría que ser ciego para no verlo porque basta con poner la TV” , pero en su opinión “miran para otro lado, y no es la primera vez. Cometen el error de no mirar mucho para allí”.

Mucho se habla sobre si los magrebíes que llegan lo hacen por diferentes motivos que los que llegan desde Senegal, Guinea Conakry o Mali y sobre esta cuestión Savané lo tiene claro: “La motivación clara es la desesperación, ¿Es diferente el que huye de una guerra en Siria, del que huye por la falta de cualquier perspectiva en su vida en otro sitio? Yo lo que veo es que hay una desesperación común”. Nuestro protagonista parte de la premisa mayor: “Hay una gran falacia en todo esto que se repite mucho, que hay un efecto llamada. Y no hay un efecto llamada, hay un efecto huida, de huir de una situación, porque tú tienes que dar de comer a tu mujer y a tu hijo. Yo soy padre de familia, y también arriesgaría mi vida, si la no hubiera tenido las oportunidades que he tenido por ser deportista profesional”.

Savanne también se refirió a las declaraciones de los diferentes ministros del Gobierno de España calificándolas de “huecas” porque “lo he escuchado de todos los Gobiernos de España en los últimos 20 años que son los que llevo en este país, y lo he escuchado también del gobierno de Francia”. La realidad es otra, según afirma nuestro protagonista que añade que “se dice que hay que atajar el problema en origen, pero la pregunta es ¿Qué se ha hecho de manera concreta para solucionarlo? Lo que si hay son muchas cosas que siguen empobreciendo a estos pueblos.”

ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

RACISMO ESTRUCTURAL EN ESPAÑA

Por último, el portavoz de Comunidad Negra Africana En España quiso hacer una reflexión sobre el racismo estructural que cree, existe en España: “Hay cosas estructurales, el acceso a la vivienda es muy complicado para las personas negras, hay gente que incluso lo pone en los anuncios. Incluso teniendo los recursos para pagarla. He visto una situación así incluso con un jugador de baloncesto profesional. Yo viajo dos veces a la semana, y repetidamente me paran en los aeropuertos. Si te pasa una vez vale, pero se reproducen la cosas tantas veces, me pregunto por qué. No me voy a llorar a mi casa después por esto porque soy un deportista profesional, pero más allá de esto es clasismo como también es racismo”.