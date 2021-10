Prevén que la colada más activa no avance hacia La Laguna y vaya al mar

El comité científico que asesora al Plan de Emergencias Volcanicas de Canarias (Pevolca) prevé que los dos dedos de la colada más activa del volcán de La Palma confluyan, se dirijan hacia el mar y no se sigan adentrando en el barrio de La Laguna, que ha sido evacuado en su totalidad.



El director técnico del Pevolca, Rubén Fernández, ha explicado que estos ramales de la colada más al norte de la primigenia están a aproximadamente un kilómetro de la costa y que la previsión es que si llegan al mar formen una nueva fajana, aunque ello dependerá de la orografía de la zona y de cuál sea su trayectoria final.



Fernández ha indicado que en el corto plazo no se barajan nuevas evacuaciones, aunque todo está condicionado a la evolución de las coladas.



La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, ha apuntado que a diferencia de días anteriores, cuando consideraban que el resto de coladas estaban "prácticamente detenidas", las últimas imágenes térmicas han permitido comprobar que hay aporte lávico en todas ellas.



No se trata de "una gran aportación" de material, pero sí existe "un caudal que las alimenta lentamente", por lo que "no es descartable" que estas otras coladas experimenten una evolución a corto plazo.



Rubén Fernández ha apuntado que algunas coladas alcanzaron anoche velocidades de hasta 250 metros por hora, aunque en estos momentos se ha rebajado a entre 20 y 30 metros por hora.