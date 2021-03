La Policía de Santa Cruz prevé más incumplimientos por el retraso en el cobro de las multas anticoronavirus

El delegado del sindicato CSIF en la Policía Local de la capital tinerfeña, Jesús Illada, ha reconocido en COPE que el retraso que se está registrando en el cobro de las sanciones por incumplimientos de las medidas de prevención de la pandemia puede provocar un aumento de la desobediencia ciudadana.

"Nos preocupa que en el futuro nos veamos en la tesitura de tener que aplicar acciones más contundentes con los que no respetan las normas. No hay que olvidar que la potestad de los agentes es coercitiva, ya que el simple hecho del requerimiento pecuniario conlleva que las personas desistan de su actitud. Si se ve que este procedimiento no llega a ningún sitio, los incumplidores seguirán actuando igual y nosotros deberemos aplicar un escalón más del reglamento, llegando incluso a sancionar por delitos de desobediencia", ha explicado en COPE.

En este mismo sentido, Jesús Illada ha subrayado que los agentes están desanimados por el bajo nivel de ejecución de las multas.

"Llevamos más de un año trabajando con esfuerzo y dedicación para que se cumplan los protocolos y ahora resulta que los problemas administrativos están impidiendo que estas sanciones se cobren. Esto ocurre porque el proceso se ha derivado al área de Servicios Públicos, que solo gestiona denuncias sanitarias, urbanísticas o de medio ambiente. Al final, el responsable último es el político, puesto que el funcionario hace lo que puede con los medios que le dan", ha lamentado.

Por último, el representante del sindicato CSIF ha querido alertar del relajamiento social que se observa en una parte de la población. "La gente está cansada, sobre todo por el paso del tiempo. Algunos hacen trampas para saltarse la ley con fiestas en domicilios y situaciones similares", ha concluido.

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha recaudado un total de 320 euros por sanciones resueltas en tres fechas: el 29 de diciembre de 2020 (100 euros), el 11 de enero (dos por valor de 60 euros cada una) y el 23 de febrero (100 euros).