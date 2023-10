Las Canteras: el barrio de La Laguna que vuelve a convivir con jóvenes migrantes

La crisis migratoria que vive Canarias durante estas últimas semanas ha obligado al Gobierno de España a reabrir el cuartel de Las Canteras, en San Cristóbal de La Laguna, para acoger alrededor de mil inmigrantes, 541 personas más de las que hay censadas en el barrio. Esta situación podría significar ciertas incomodidades entre los vecinos. De hecho, el pasado viernes fue viral una pintada sobre la calzada que decía "Fin a la migración ilegal. Estamos hartos".

Pintadas xenófobas en el entorno del cuartel de Las Canteras. Una vez más decimos no al racismo y a quienes siembran el odio. Mi rechazo total a este tipo de mensajes que solo buscan señalar a quienes huyen de la miseria y la explotación de sus recursos naturales pic.twitter.com/XoRPPdWasY — Rubens Ascanio Gómez ?? (@RubensAscanio) October 15, 2023

Herrera en Cope Tenerife ha podido hablar con vecinos de Las Canteras y con varios propietarios de los negocios aledaños a la zona donde fueron realizadas las pintadas. Lejos de la sensación de hastío que se puede presuponer, lo cierto es que los vecinos conviven de una forma pacífica con los migrantes. Comentan que la situación nada tiene que ver con el año 2020, donde sí llegaron a ver un ambiente mucho más hostil.





Bajan las ventas en los negocios

Para los negocios es un poco más complicado esta coexistencia, debido a la diferencia cultural y la barrera idiomática. Afirman que los migrantes han tenido que modificar sus hábitos para evitar comportamientos que les dificultaba a los lugareños su actividad laboral, tales como no tirar basura al suelo, o entrar solamente en los locales las personas que van a consumir, ya que suelen ir en grupos numerosos a todos lados y pueden llegar a intimidar de forma inconsciente a otros demás clientes.

Los vecinos, en su lugar, comentan que se trata de chicos tranquilos, que no han presentado por ahora ningún tipo de problema. La única excepción fue el martes pasado, cuando discutieron entre ellos, en un visible estado de embriaguez, debido a que necesitaban unos céntimos para comprar tabaco y no llegaron a un acuerdo. Aunque, quitando este hecho aislado, sobre todo defienden los locales que, aunque alteren un poco la actividad del barrio, son personas que necesitan ayuda, y que no hacen daño a nadie.