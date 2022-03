El Parlamento inaugura ‘Miradas de mujer’, la otra cara artística de Carlos González

El Parlamento de Canarias inauguró este martes la exposición Miradas de mujer, la otra cara artística de Carlos González. En el acto, el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, destacó la personalidad de esta obra pictórica. “El ojo que Carlos ha ido afinando en su carrera como fotógrafo se plasma aquí, en otra modalidad artística, en esta exposición preciosa que demuestra que es un apasionado del arte en todas sus manifestaciones”, dijo.

Miradas de mujer consta de 50 cuadros realizados en acrílico sobre lienzo. Carlos se sumerge de lleno en la pintura con el confinamiento de marzo de 2020. Las mujeres y sus miradas son las protagonistas. “Empiezo con los ojos y cuando logro que me miren, voy rodeando la cara hasta que lo acabo. Estos cuadros son una muestra de la pintura que me inspira y que admiro. En ellos he querido plasmar toda la fuerza, la tristeza, la alegría o la serenidad que puede llegar a transmitir la mirada de una mujer”.

Esta primera exposición pictórica de Carlos González permanecerá abierta en el Parlamento de Canarias hasta el 8 de abril, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, y sábados por la mañana.

La exposición forma parte de la agenda con que el Parlamento de Canarias quiere conmemorar su 40 aniversario, cuatro décadas donde el papel de las mujeres ha sido indiscutible. Por otra parte, el Parlamento continúa apostando, en esta décima legislatura, en ir más allá de su actividad legislativa y de control al Gobierno para convertirse en un espacio abierto, un foro de diálogo, reflexión y debate, un centro para la cultura de las islas y, sobre todo, un lugar cercano a la sociedad canaria.





Carlos González

Carlos González es fotógrafo de prensa desde hace más de 30 años. Fue responsable de Fotografía de Presidencia del Gobierno de Canarias desde 1993, tras su paso por Diario de Avisos y como colaborador de El País. En 1986 comienza a publicar sus fotos en la prensa canaria y fue ganador, en 1992, del Premio a la Mejor Foto de Prensa del Año.

Desde finales del pasado año, Carlos ha comenzado a digitalizar y compartir su archivo fotográfico, donde se muestran 35 años de la historia política y social de Canarias. Su objetivo es contribuir a “ilustrar la historia contemporánea de Canarias”.