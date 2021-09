Ofensiva de la Policía Canaria contra las empresas pirata de turismo activo

El deseo de miles de visitantes y canarios por conocer las distintas rutas naturales en las islas ha conllevado un aumento exponencial de las empresas dedicadas a guíar y acompañar a estos visitantes. No obstante, no siempre son legales. La falta de una regulación exhaustiva sobre este tipo de actividades y la picaresca de muchos ha provocado que empresas legales deban de competir con particulares que ofrecen sus servicios con muchas menos garantías y a menor precio. Sin embargo, desde hace un mes este tipo de actividades se han visto interrumpidas por una serie de operativos del Cuerpo General de la Policía Canaria.

La última de ellas tuvo lugar el pasado domingo domingo 29 de agosto en el Barranco de Badajoz, en el municipio de Guimar, cuando tres agentes acompañados de un perito en materiales interceptó a un falso guía de barrancos, así como a un ayudante y a 14 clientes. Según ha podido averiguar COPE Canarias este operativo se inició sobre las seis de la mañana, puesto que el falso guía había quedado con sus clientes en una gasolinera del sur de Tenerife. Tras varias horas de espera los agentes consiguieron interceptar al grupo de clientes en pleno descenso, en una de las estrechas gargantas del conocido barranco.

Allí guiados por el propietario de la empresa “Tenerife Pura Adrelalina” los efectivos se encontraron con el heterogéneo grupo, donde incluso había una niña de solo siete años, hija de una de las clientas. Los agentes procedieron a solicitar la documentación de todos ellos, y a comprobar la situación legal del guía.

No obstante, aunque en un principio alguno de los clientes trataron de confundir a los agentes aludiendo a que eran “amigos” del guía, el hecho de haber desembolsado cada uno de ellos 30 euros por el descenso contradecía esa versión. En cuanto al guía este no contaba con la formación adecuada, no estaba dado de alta en el registro de empresas de turismo activo ni tampoco constaba acreditado como titular o miembro de una federación o asociación deportiva. Por otro lado, según pudo corrobar COPE Canarias de la documentación obrante tampoco el seguro de responsabilidad civil con el que contaba el guía cubriría un hipotético accidente que pudiesen sufrir sus clientes.

MATERIALES

Otro de los puntos en los que se puso más énfasis fue la calidad de los materiales con los que contaban los participantes. Así por ejemplo los agentes detectaron que parte de los cascos que portaban los cliente de la empresa Tenerife Pura Adrenalina era de monopatín, asismismo, no se había montado de manera correcta la “baga” o línea de vida, lo que significaba sin duda un riesgo para todos. Por otro lado, según fuentes conocedoras del sector el propietario de esta empresa ya había sido advertida en ocasiones anteriores, al menos desde el año 2018.

COPE Canarias ha tratado de conocer la versión del propietario de Tenerife Pura Adrelalina sin resultado. Por último, la empresa ha optado por eliminar todo rastro de las redes sociales, eliminando las fotografías y la dirección en Facebook, que ha sido sustituido por el nombre de “Pepa”.

Es por ello que se ha propuesto sancionar ante la Consejería de Turismo a esta falsa empresa por, presuntamente, incumplir el Decreto 226/2017, de 13 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de turismo activo; y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. La posible sanción a la que se enfrenta oscila entre los 30.001 y 300.000 euros por infringir el apartado 3 del Artículo 75 de la citada ley, que señala que se considera una infracción muy grave el incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de infraestructura turística, normas de calidad o dotación de servicios.

INTERVENCIÓN EN BARRANCO HONDO

Sin embargo, si bien es cierto que la operación en el barranco de Badajoz ha sido la más importante contra este tipo de empresas, no ha sido la única. Dos semanas antes, otro operativo de la Policía Canaria intervenía con otro grupo dirigido por un falso guía de barranco. En este caso según la información que obra en poder de COPE Canarias, el grupo era más pequeños -cuatro personas-, pero como en el caso anterior, no se contaban ni con los materiales adecuados -algunos arnes no estaban homologados- ni con la formación ni los requisitos legales por parte del guía. Asimismo, a pesar de las reticencias inciales por parte de alguna de las clientes para colaborar, finalmente comentaron las tarifas que habían pagado al citado guía.