El mensaje de un sanitario a los canarios: "Más vale perder una Navidad en la vida que una vida en Navidad"

El secretario del Sindicato de Enfermería en Canarias, Leopoldo Cejas, ha reconocido en COPE que la evolución de los indicadores epidemiológicos del archipiélago es preocupante, ya que la incidencia acumulada de contagios no ha dejado de crecer en las últimas semanas.

"Estamos en una situación difícil y se hace necesario recordar las normas básicas que nos ayudarán a evitar el avance de la pandemia. Debemos tener presente que es preciso continuar con el uso de la mascarilla, la distancia social y la higiene de manos", ha subrayado.

En esta misma línea, el representante de los sanitarios ha insistido en la importancia de cumplir los protocolos de manera estricta durante las celebraciones de estos días.

"En las comidas y cenas familiares hay que extremar las precauciones porque después del segundo plato nos relajamos y nos hablamos a medio metro. Esto no puede ser, por eso, no podemos olvidar que más vale perder una Navidad en la vida que una vida en Navidad. Está claro que el escenario no es tan caótico como el del año pasado, pero tenemos que seguir siendo muy responsables para evitar rebrotes", ha concluido.