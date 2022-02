La madre de la niña desaparecida en Arona: "Nerea, vuelve a casa porque estamos destrozados"

Los cuerpos y fuerzas de seguridad buscan desde la semana pasada a Nerea López Fernández, una menor que desapareció el viernes en el barrio de Buzanada, en Arona.

Nerea tiene 14 años, mide 1,60 metros, es de complexión corpulenta y tiene el pelo negro, largo y ondulado y los ojos castaños. Cuando fue vista por última vez, a la salida del instituto, vestía una camiseta blanca, pantalón de chándal y una chaqueta azul.

Su madre, Chaxiraxi, ha enviado desde los micrófonos de COPE un mensaje a su hija para que vuelva a casa y no prolongue más el sufrimiento de la familia.

"Que regrese, que sepa que no va a pasar nada, que no va a haber castigo. Es una incertidumbre cuando llega la noche y peor se hace porque no sabes dónde está y si estará bien o le habrán hecho algo. Yo estoy desesperada y sus hermanos también, ya que ella no ha sido raptada, ella se fue con una compañera de clase", ha asegurado.

En esta línea, Chaxiraxi ha reconocido su preocupación por la influencia que ha podido ejercer la menor con la que, supuestamente, se encuentra Nerea.

"Llevaba una semana que estaba rondando con esa niña que, además, se ha escapado varias veces y podría estar con un chico de 25 años", ha denunciado.

Desde la asociación SOS Desaparecidos han solicitado que las personas que puedan aportar cualquier información sobre este caso se dirijan a los teléfonos 642 650 775 y 649 952 957 y al e-mail sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es.