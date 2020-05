Los socorristas, ante la reapertura de playas: "No estamos para vigilar la distancia social"

La apertura de las playas y zonas de baño en toda Canarias en la fase 2 de la desescalada va a generar cierto quebradero de cabeza para los ayuntamientos del archipiélago por las medidas de seguridad que habrá que aplicar para evitar contagios de coronavirus.

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) está ultimando un protocolo común que establezca las principales directrices para cada localidad, donde los agentes policiales tendrán mucho que ver, aunque solo con ellos no será suficiente. En este sentido, los socorristas temen que caiga sobre ellos una carga adicional que no les corresponde. El colectivo recuerda que ellos no son "agentes de la autoridad", sino que sus funciones son salvar vidas y velar por la seguridad de los bañistas.

David Bonilla, profesor titular de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, precisa que "deben ser los ayuntamientos los que se pongan de acuerdo con las empresas concesionarias de socorrismo", pero que su principal misión es "mantener la seguridad de los bañistas" y que, "si quitamos la vista del agua, estaríamos incumpliendo nuestro profesión".

Entre las funciones de los socorristas está informar sobre el estado del mar, las corrientes, colocar las banderas de los diferentes colores, alertar sobre la posible presencia de medusas, atender en un primer momento a personas que requieran ayuda... No solo trabajan en el agua, también en la arena, pero Bonilla recuerda que a partir del lunes no pueden estar pendientes de si se mantienen los dos metros de seguridad entre los bañistas y quienes estén en la arena: "No podemos estar vigilando en todo momento las normas que tiene que mantener la gente".