Los médicos proponen conciertos con hoteles para alojar a los mayores que ocupan camas hospitalarias

La polémica está servida. Cientos de personas, que cuentan ya con un alta médica continúan ocupando una cama sanitaria en los hospitales del Servicio Canario de Salud, especialmente en la isla de Tenerife. Hablamos de pacientes que deberían poner fin a su ingreso hospitalario, y ocupar una plaza en un centro sociosanitario, por falta de apoyo familiar, pero la carencia de este tipo de infraestructuras hace que permanezcan de forma indefinida ocupando una cama que debería ser para pacientes que de verdad, necesitan ese ingreso, como por ejemplo, los que llegan desde urgencias.

Ante tal situación, que se prolonga desde hace años, diferentes agentes sanitarios han propuesto algunas alternativas. Es el caso del secretario general del Sindicato Médico Levy Cabrera, quien ha propuesto que en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, se instale una especie de hospital sociosanitario temporal, algo así como el Hospital Zendal de Madrid.

Ante tal propuesta, el presidente del Colegio de Médicos Rodrigo Martín ha afirmado hoy en La Mañana de COPDE Tenerife que cree que esta opción “podría ser factible”, pero mantiene que “lo que no es de recibo, es que desde los tiempos de Paulino Rivero como presidente, este problema no se haya solucionado, no cabe en la cabeza que esto sea así desde hace un montón de años”.

Martín es más partidario de llevar a cabo conciertos con cadenas hoteleras o clínicas privadas ya que “el costo de tener a esas personas en camas de hospitales, es el doble de si estuvieran en un hotel normal de 4 estrellas”.

En cualquier caso la solución definitiva, “pasa por crear un centro sociosanitario definitivo, como el que han montado en Las Palmas, transformando antiguos hospitales”, porque la solución del Recinto Ferial, “podría valer solo para unos meses, pero no para todo el tiempo que tardaríamos en construir un nuevo centro sociosanitario”.