¿Los canarios se implican en la conservación del medio ambiente?

En el día Mundial del Medio Ambiente tiene su origen el 5 de junio de 1972 en una Asamblea General de Naciones Unidas y que, en sus 52 años, ha captado una repercusión global en favor de las causas ambientales

En Canarias, no somos, ni mucho menos, ajenos a problemas como el calentamiento global, la desertificación, a la exposición al aire contaminado, al crecimiento del nivel del mar, o la presencia de microplásticos por doquier.

Debido a estos inconvenientes, hemos salido a preguntar a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife si consideran que por parte de la población se tiene una especial sensibilidad con el medio ambiente y si en su vida personal toman medidas para frenar el cambio climático.

La respuesta puede que te sorprenda, o no tanto, pero lo cierto es que todo el mundo cree que aún no se ha hecho lo suficiente. Esta opinión férrea viene respaldada en que los canarios no tienen la mentalidad europea de guardar ciertos papeles o envoltorios en el bolsillo en lo que se localiza una papelera. Lo mismo ocurre con personas fumadoras, las que comen pipas o mascan chicles, que dejan los restos en el suelo como si la calle fuera un territorio inexplorado para el civismo.

Desde el propio ayuntamiento, recordemos, han sido especialmente insistentes en la implantación del contenedor marrón y de concienciar la ciudadanía para que separen sus propios residuos y los depositen adecuadamente en los cubos de basura. Una tarea que es necesario recordar una y otra vez viendo que la respuesta no es la adecuada.