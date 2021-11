Llegan las lluvias a Tenerife: los ayuntamientos se preparan para evitar inundaciones

Los ayuntamientos de Tenerife están ejecutando trabajos de limpieza en el alcantarillado de las calles para evitar que las primeras lluvias del otoño produzcan inundaciones y situaciones de riesgo.

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha recordado en COPE que estas tareas son fundamentales en esta época del año.

"Ya hemos retirado material de los imbornales, pero, por suerte hemos realizado también obra nueva y se han renovado elementos en distintos lugares del municipio, lo que, sin duda, nos ayudará ante la previsión de la posible llegada de una borrasca esta semana. Además, hemos actuado en los puntos negros, principalmente en algunos barrancos. En principio, en los próximos días haremos inspecciones para comprobar que todo está en perfectas condiciones", ha explicado.

El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, por su parte, ha subrayado la importancia de acometer estos trabajos antes de que se registren las primeras precipitaciones.

"Nosotros hemos limpiado todos los imbornales de las calles donde se recogen más pluviales para intentar que no haya desbordes y acaben saltando las tapas de las alcantarillas. También hemos retirado mucha basura de barranquillos para que el agua no llegue a viviendas. Si no se hace esto, los residuos que arrastra el agua pueden generar un efecto presa en los barrancos y esa masa de agua podría anegar propiedades particulares", ha señalado en COPE.

TIEMPO PARA HOY

La previsión meteorológica para hoy en la provincia occidental indica que habrá intervalos nubosos con presencia de nubes altas tendiendo a lo largo del día, de oeste a este, a cubierto con probables precipitaciones débiles a moderadas. Estas lluvias serán más probables en el sur durante la mañana, cuando no se descarta que sean localmente fuertes y vayan acompañadas de alguna tormenta, y a partir de mediodía en la mitad norte y en las cumbres.