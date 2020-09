“En las próximas horas Alemania recomendará no viajar a Canarias”

El sector turístico lleva semanas advirtiendo que el aumento en los contagios podría afectar aún a la maltrecha economía, y parece que ese momento ha llegado. El presidente de la patronal hotelera tinerfeña, ASHOTEL, Jorge Marichal ha anunciado en los micrófonos de COPE Canarias que es previsible que “en el día de hoy o mañana Alemania recomienda a sus conciudadanos no viajar al Archipiélago”.

Esta decisión que ya han adoptado otros países, supondría otro revés más para un sector que según Marichal está en la UVI, sedado por los ERTE y que se ha conseguido salvar de momento “gracias a una rápida intervención”, pero que podría empeor. El propio Marichal ha reconocido que aún no se sabe si la decisión de Alemania sería para todo el Archipiélago o para algunas Islas -Gran Canaria y Lanzarote presentan los peores datos-, pero que en cualquier caso, la decisión sería mala.

Por otro lado, cree que es necesario la adopción de medidas contundentes para intentar aplanar la curva, porque los datos que se comunican a las autoridades de los distintos países "no son buenos".

PCR SÍ O SÍ

La realización de los PCR a los turistas que llegan a Canarias es otro de los caballo de la organización. En esa línea, ha pedido "tomar decisiones valientes" y "ser contundentes" para fijar controles de "entrada y salida" a los turistas con el fin de hacer corredores sanitarios.

"No perdamos más el tiempo, depende de eso la sociedad canaria, no quisiera verme en primavera con más de un 40% de paro. Hay que hacer cosas ya, dejemos de recriminarnos nada y al turismo al margen de la política". Asimismo, ha vuelto a insistir en la necesidad de que mas ayuntamientos ayuden a los establecimientos hoteleros, ya que solo el Puerto de La Cruz y Garachico han respondido afirmativamente a sus peticiones. En concreto, ASHOTEL proponía en su escrito la eliminación o reducción, si no es posible lo primero, de impuestos como el de construcción, instalación y obra, que se revela en estos momentos de extraordinaria gravedad como un obstáculo a esa recuperación. Asimismo, se planteaba la reducción de la tasa de residuos durante el tiempo en que los establecimientos estén cerrados; aplazamiento del IBI hasta que no se produzca la reapertura del sector, además de la necesaria agilización de las licencias urbanísticas.