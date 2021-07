Jóvenes, contagiados y poco colaborativos: los rastreadores piden tener todos los datos

Canarias ha vuelto a recurir al Gobierno de España para incorporar militares a las labores de rastreo de contagiados por coronavirus. El aumento de casos en las últimas semanas hace que la tarea de los 'detectives' de la covid se intensifique, pero no siempre con resultado exitoso.

El 80 % de los contagios en Tenerife en este mes de julio corresponde a jóvenes de entre 18 y 30 años. Aunque, "por lo general, la gente colabora", los rastreadores se están encontrando con "muchas dificultades" entre este sector de la población que no está vacunado. Así lo explica Daniel González, enfermero coordinador del equipo de rastreadores de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. "Son pacientes poco colaborativos, que no ocultan que han ido a una fiesta o a la playa con no sé cuantas personas, que no dan información real o que, incluso, sus contactos estrechos les dicen que no dan permiso al positivo para que dé sus datos", relata.

Más de 70 rastreadores trabajan en dos turnos en la planta baja del Recinto Ferial de Tenerife. Las instalaciones del Cabildo muestran las dos caras de la pandemia en la isla. Abajo, la más amarga, la de los contagios y el incremento de los positivos; arriba, la esperanzadora, con las miles de personas que acuden a diario a vacunarse contra la covid.

Entre los rastreadores hay enfermeros, médicos, militares y trabajadores sociales, que derivan sus llamadas en función de las especificidades de cada positivo. El trabajo no ha parado desde el inicio de la pandemia. Parte del equipo estuvo en el confinamiento del hotel H10 Costa Adeje y continuaron durante los primeros meses del estado de alarma. Ahora vuelven a ver aumentada su carga de trabajo y, por eso, piden a la población que facilite el mayor número de datos posibles.

Durante la estancia de COPE Canarias en las instalaciones del Recinto Ferial, Cristian realiza una de las primeras llamadas de la mañana. Es una sanitaria que ha dado positivo, pese a que fueron de los primeros grupos en vacunarse. En este caso, el enfermero recibe de su compañera toda la información: "Está concienciada". Pero no pasa lo mismo en todos los casos. "Ocurre bastante a menudo, nos encontramos con gente de grupos de edad más jóvenes que intentan evitar que sean sancionados por miedo o por represalias. Cuesta que den datos de compañeros de clase, por lo que dificultan el rastreo y tenemos que hacer una labor de detectives", relata.

15 meses después, el virus sigue recordándonos que la pandemia no ha terminado. El final parece estar cerca, pero las ganas por dejar esta pesadilla atrás antes de tiempo pueden darnos un nuevo susto antes a pocas semanas de alcanzar la inmunidad de grupo.