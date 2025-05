La inspiradora historia de Víctor: un karateca tinerfeño con ELA que demuestra que la pasión no tiene límites

Tenerife - Publicado el 15 may 2025, 15:13 - Actualizado 15 may 2025, 15:30

El protagonista de la siguiente historia es un ejemplo de actitud ante la diversidad. Víctor Guillermo tiene 41 años, es tinerfeño y en el mes de octubre fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Sin embargo, este duro golpe no le ha impedido luchar por seguir practicando su gran pasión: el karate. Ahora ha lanzado una campaña de crowdfunding para buscar una silla de ruedas deportiva adaptada a esa arte marcial.

el karate desde una silla

Víctor explicó su situación a los micrófonos de Herrera en COPE Canarias. Por el momento tiene dificultades en sus pies, casi no mantiene el equilibrio, y algo de limitación en sus manos. Como es comprensible, reconoce que es difícil mantener el ánimo después de el diagnóstico de la enfermedad: "En un primer momento siempre hay como luto por la noticia. Yo aquí estando en casa, como siempre he estado haciendo deporte, el runrún de la cabeza, pues empecé a pensar opciones". Lo primero que hizo fue hacerse con una silla, que pudo adquirir gracias a Atleta Sin Fronteras.

Es una silla de baloncesto, no es la adecuada para hacer este deporte" Víctor Guillermo Karateca

"Me donaron la que estoy utilizando ahora mismo, pero que es una silla de baloncesto. No es la adecuada para hacer este deporte, pero bueno, por lo menos he podido seguir con la actividad", explica. La silla nueva a la que aspiraría estaría configurada para que pudiera usarla el mayor tiempo posible, de forma que se adaptase a sus limitaciones de manera progresiva: "El aro de tracción, que es el aro que está al lado de la rueda para accionarla, no va a ser redondo. Va a ser un poquito triangular, un poco más ancho para que yo no tenga que cerrar la mano completamente y pueda usarla más tiempo".

una pasión sin límites

Más allá de la práctica del deporte, Víctor también tiene como meta convertirse en examinador: "Yo ahora mismo soy tercer grand de karate y solo me faltaría hacer el curso de coach nacional, que yo soy entrenador regional y hacer un examen también del tribunal". Dice que todo dependerá de cómo avance la enfermedad, pero que está decidido a cumplir sus metas, pues el karate ha sido parte fundamental de su vida en los últimos diez años.

Si tienes algo que te gusta, que te motiva a seguir adelante, abrázate a eso con todo" Víctor Guillermo Karateca

Víctor entiende y respeta que la gente que padece la enfermedad se encierre porque piense que es muy limitante, pero quiere mandar un mensaje de ánimo para que persigan sus pasiones: "Si tienes algo que te gusta, yo hablo por parte del deporte pero puede ser cualquier cosa, pero si tienes algo que te gusta, que te motiva a seguir adelante, abrázate a eso con todo".

Para colaborar con el crowdfunding, se puede acceder a su cuenta de Instagram (@karatesobreruedas) donde tiene todos los enlaces del proyecto.