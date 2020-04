Ingreso Canario de Emergencia: dudas y respuestas

El Ingreso Canario de Emergencia (ICE) aprobado ayer por el Gobierno autonómico se articulo como una medida de apoyo para las personas en situación más vulnerable y como una herramienta puente hasta que el Ejecutivo central apruebe el Ingreso Mínimo Vital. El ICE beneficiará a unas 38.000 familias y se prevé destinar unos 16 millones de euros.

Su financiación se hará con dinero presupuestado dentro de la Prestación Canaria de Inserción y el adelanto de la Renta de Ciudadanía (unos 6 millones), y con fondos de emergencia recibidos del Ministerio de Derechos Sociales (10 millones).

Estas son las principales preguntas y respuestas en torno a esta medida pionerar en España:

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO AL ICE?

Las personas mayores de 18 años que no perciban ningún otro ingreso. La persona solicitante será el titular de la prestación y tendrá como beneficiarios a su unidad de convivencia.

¿CUÁNTAS PERSONAS POR NÚCLEO FAMILIAR PUEDEN SOLICITARLO?

Solo una persona por familia. El ingreso dependerá en función del número de personas del núcleo familiar.

¿CÓMO SE SOLICITA?

De tres formas distintas:

Por teléfono, en el 012.

Por sede electrónica, en la web del Gobierno de Canarias.

A través de los servicios sociales de los ayuntamientos.

¿CUÁNDO SE PRESENTA?

A partir del lunes 27 de abril. En los primeros cinco días naturales, solo podrán presentarla las unidades de convivencia con dos o más menores a cargo. A partir del sexto día natural, podrán presentar su solicitud el resto de unidades de convivencia, tengan o no menores a cargo.

¿CUÁNTO DURA EL INGRESO?

El Ingreso Canario de Emergencia se realizará en un solo ingreso, a lo largo del mes de mayo.

¿CUÁL ES LA CUANTÍA?

Varía en función del número de personas que conformen la unidad familiar y supone el 75 % de la Prestación Canaria de Inserción:

Una persona: 367,02 euros.

Dos personas: 415,30 euros.

Tres personas: 453,94 euros.

Cuatro o más personas: 478,09 euros.

¿SE PUEDE SOLICITAR EL ICE SI EN LA FAMILIA HAY ALGUIEN QUE PERCIBE LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN (PCI) O UNA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA?

No. Es solo para núcleos familiares donde no se perciba ningún tipo de prestación, pensión, subsidio por desempleo, etc.

¿SE PUEDE SOLICITAR EL CIE SI PREVIAMENTE SE HA PEDIDO OTRA PRESTACIÓN NO TODAVÍA NO LA HAN CONCEDIDO?

Sí. Se tiene derecho al Ingreso Canario de Emergencia si en el momento de la solicitud, el mes en curso y el anterior a la misma, no se dispone de ningún tipo de ingreso por trabajo, prestaciones u otros.

¿SE PUEDE SOLICITAR EL ICE SI EL DEMANDANTE RECIBIÓ LA PCI HACE UN TIEMPO?

Sí, siempre y cuando cumpla con el requisito de no percibir en la actualidad ninguna prestación.

¿QUÉ PASA SI DOS PERSONAS DE LA MISMA UNIDAD DE CONVIVENCIA PIDEN EL ICE?

Se tiene que informar de todas las personas que forman la unidad de convivencia al hacer la solicitud. Posteriormente, los datos se cruzan y se comprueban.

¿Y SI MIENTEN AL PEDIR EL ICE?

Al tramitar la ayuda, ‘firman’ una declaración responsable de que los datos que están dando son ciertos. En caso de no serlos, tras la comprobación que se hará a posteriori, serán penalizados con la devolución de la prestación recibida.