"Igual no hacen falta tantas restricciones, sino demostrar que estamos vacunados"

Aumentan las voces que exigen la implantación del certificado covid como principal medida para evitar el aumento de la tasa de contagios en Canarias. Es el caso de los hoteleros. El CEO de Spring Hoteles, Miguel Villarroya, recuerda que "hay que ir con mucho cuidado" para evitar la pérdida de turistas en la temporada de invierno.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias desde el Hotel Vulcano, en Playa de Las Américas, Villarroya ha puesto la mirada en las altas tasas de contagios en Europa. "Vamos a tener un invierno muy incierto, porque están subiendo los casos y hay que ver si nos pueden afectar las restricciones que impongan en los diferentes países", ha advertido.

En este sentido, ha apostado por el certificado covid como herramienta de control fundamental: "Igual no hace falta poner tantas restricciones, sino demostrar que la gente está vacunada". Además, ha asegurado que a los hoteles no les da "miedo" llevarlo a cabo, pues en 2020 ya establecieron la obligatoriedad de presentar una prueba de infección negativa para poder alojarse. "Nos cargamos un trabajo que no nos correspondía y fue bien", ha insistido.

Villarroya ha pedido "no culpabilizar al sector del turismo, porque fuimos los primeros en poner restricciones". Sobre el control en los aeropuertos, ha mostrado la incoherencia de que se pida el certificado a los viajeros extranjeros y no a los nacionales, "como si fuéramos más inmunes por ser españoles", por lo que ha pedido recuperarlo para todos los vuelos.

La Mañana en Canarias se ha emitido en directo este jueves desde el UP! del Hotel Vulcano