Ignacio López Puech: "Si no hubiera vacuna, yo creo que estaríamos viviendo una verdadera catástrofe"

Ignacio López Puech, Director del Área de Salud de Tenerife, ha pasado hoy por los micrófonos de "La Mañana en Canarias"; declarando que "aunque esta cepa es menos letal que otras, muchísimos ciudadanos han cogido la infección, una parte de ellos no vacunados o con la vacunación incompleta, con otras patologías o de mucha edad", lo que ha causado los últimos fallecimientos.

El Director del Área de Salud espera que en esta semana se estabilicen los ingresos y haya un claro retroceso en los fallecimientos; respecto a las derivaciones a centros privados, Lopez Puech dijo que "En general, el Servicio Canario de Salud, durante todo el año, deriva pacientes a Centros Concertados, pacientes que no requieren un nivel de atención de un hospital de tercer nivel como es el Hospital de La Candelaria o El Hospital Universitario de Canarias y se derivan a centros concertados". En este momento han tenido que aumentar la derivación para atender los casos más graves.

En cuanto a las cifras de ingresados, Ignacio López Puech respondió a Mayer Trujillo que se ha llegado a las cifras máximas y que "Si no hubiera vacuna, yo creo que estaríamos viviendo una verdadera catástrofe"; también comentó que el número de casos está bajando, dadas las pruebas y la curva de hospitalizaciónes aunque "los casos reales son superiores a los que se están detectando", afirmó.

Ignacio López Puech recomendó a los no vacunados, vacunarse cuanto antes y a la población en general, si una persona da positivo y no tiene síntomas graves, debe aislarse y ponerse en contacto con el sistema de salud para que le tramite la baja y le hagan un seguimiento, pero no acudir a los centros de salud ni a las urgencias si no es estrictamente necesario.

El Director del Área de Salud declaró: "Yo particularmente no me esperaba una ola de este calibre y de esta intensidad con la cantidad de población y con lo bien que había ido el programa de vacunación"; espera que con las siguientes investigaciones, una de ellas la vacuna española, se pueda luchar activamente contra la infección. También incidió en que entre el 60% y el 80% de los ingresados en UCI son pacientes no vacunados.