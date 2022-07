El Guacamayo Barbazul, una “joya” para salvar de la extinción

Cada año en la ciudad boliviana de la Santísima Trinidad se celebra la tradicional “Chope Piesta”. Una fiesta típica donde se muestra una gran variedad de danzas autóctonas, los bailarines lucen en sus cabezas llamativos tocados con plumajes antiguamente extraídos del guacamayo barbazul y otras especies de loros del país. Esto ha llevado a que estas aves hayan sido víctimas de la caza furtiva durante décadas, ya que se requieren alrededor de 50 de sus plumas para elaborar estas decoraciones. Esto ha llevado a que dichas aves se encuentren en peligro de extinción.

En declaraciones a COPE CANARIAS, el director científico de Loro Parque Fundación, Rafael Zamora, comentó que le tiene un “especial cariño” a este tipo de ave. “Se reproducen muy bien en el Parque y porque lo conocemos muy bien es por eso porque podemos ayudarlo tanto”, aseguró Zamora.

Durante más de 20 años, Loro Parque Fundación viene trabajando y concienciando para conseguir un cambio de actitud en la población local en la búsqueda de una alternativa al uso de las plumas de las parabas (así se les llama en Bolivia). Múltiples talleres para aprender a realizar los tocados con plumas artificiales y la promoción de un concurso de plumajes con material alternativo en colaboración con numerosas instituciones locales, como la Universidad Autónoma de Beni o el Cabildo Indigenal de la Santísima Trinidad, han logrado que se mantenga la tradición mientras se preserva la biodiversidad de la región.

Ante esta iniciativa, desde que se han comenzado a utilizar las plumas artificiales se han conseguido salvar entre más de 7000 guacamayos según el director de Loro Parque Fundación.

El guacamayo barbazul gracias a Loro Parque Fundación se ha salvado de una extinción segura. Se trata de una auténtica joya de la naturaleza que, en los años 90, no superaba la cifra de 50 especímenes. En la actualidad no se han podido censar más de 350 ejemplares en la naturaleza y aunque continúa en peligro crítico sus perspectivas de no desaparecer son notablemente mejores. Una amplia inversión desde el año 1995 hasta hoy, de más de unos dos millones de dólares.

Gracias a la capacidad investigadora del prestigioso Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado en colaboración directa con Loro Parque Fundación y la organización local Aves Bolivianas, se están desarrollando grandes avances en el conocimiento del hábitat y la biología de esta especie.

En Loro Parque Fundación han nacido hasta el día de hoy más de 425 ejemplares de guacamayo barbazul siendo el centro de referencia a nivel mundial en su reproducción y generación de conocimiento sobre la especie. Los datos científicos que se generan a diario sobre estas aves serán sin duda la clave de su permanencia en el medio ambiente.