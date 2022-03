El Gobierno de Canarias, "abierto" a bajar el precio de los combustibles

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado este lunes "abierto" a bajar impuestos relativos a los combustibles para abaratar el precio, aunque ha dejado claro que ve "más interesante tirar del endeudamiento para que no se le cargue a la gente en la cesta de la compra", así como ofrecer ayudas directas a empresas y sectores afectados como autónomos o taxistas.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias el día después de la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma, donde por primera vez en diez años han acudido la totalidad de los presidentes autonómicos.

Torres ha recordado que Canarias no puede bajar el impuesto de la electricidad porque "tenemos IGIC cero". "No hemos dicho que no se baje en la Península, pero nosotros no podemos", ha enfatizado. En todo caso, ha insistido, como viene haciendo el Ejecutivo autonómico en la última semana, en que una bajada general del IGIC "no va a hacer que nos cueste menos la cesta de la compra, sino todo lo contrario. "Si bajamos los impuestos, sube la demanda, pero la oferta sigue siendo la misma o menos, así que suben los precios. Además, se pierden recursos para financiar los servicios públicos, por lo que no puede ser que bajemos el IGIC pero pidamos más dinero a las Administraciones públicas", ha explicado.

Voluntad para distribuir menores inmigrantes

El presidente también se ha referido a la disposición de los líderes de Galicia, Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana para acoger a menores inmigrantes no acompañados y aliviar en parte la carga de Canarias. Torres ha agradecido el gesto a presidentes de diferentes formaciones políticas, pero ha vuelto a pedir un cambio en la ley, porque "es la única opción para no depender de la voluntad de las comunidades autónomas, sino que haya un marco normativo obligado".

Además, ha lanzado una advertencia sobre la predisposición para la acogida de refugiados ucranianos y no tanto sobre quienes llegan en pateras: "Ellos también huyen de un conflicto armado, por tanto, no hay diferencia. Espero que el problema no sea el color de la piel".

Tanto la distribución de los menores no acompañados como las medidas para aliviar la inflación se seguirán discutiendo en en grupos de trabajo en el que todas las comunidades harán sus aportaciones. Canarias tendrá como interlocutores, por un lado, a los consejeros de Hacienda y de Economía; y, por otro, a la de Derechos Sociales.