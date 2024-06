La escasez de vivienda a precios asequibles en Canarias sigue dejando múltiples consecuencias. Son cada vez más las familias residentes en las islas que no pueden acceder a un derecho recogido en nuestra Constitución, y que se ven abocadas en algunos casos a una situación extrema, la de tener que recurrir a caravanas e incluso infraviviendas o chabolas para poder vivir bajo un techo.

Zonas turísticas como el sur de Tenerife son un buen ejemplo. En Playa de las Américas o en Los cristianos, ambas en el municipio de Arona, son muy visibles las áreas de aparcamiento ocupadas por estas caravanas que sirven de refugio, en gran parte a trabajadores del sector hotelero y turístico en general, cuyos salarios nos les dan para poder acceder al alquiler de un piso. También zonas como el Puertito de Adeje, sirven de refugio a camareros, cocineros, o recepcionistas, que a pesar de contar con un trabajo estable y una nómina fija, no encuentran otra salida que recurrir a este modo de vida.





Pero la situación, tal y como ha relatado en Herrera en COPE Tenerife la coordinadora del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias, Ana González, ha dado una nueva vuelta de tuerca. Según denuncia la representante sindical, la situación se está extendiendo a los empleados públicos. Funcionarios a los que se les asigna su plaza, en municipios del archipiélago diferentes a los de su lugar de residencia, y que se encuentran con el problema de la falta de vivienda. Según apuntó González, esta circunstancia se está dando por ejemplo “en la isla de la Gomera, en la que conozco de primera mano algunos casos y que es una isla en la que hay muchos problemas de vivienda”.

El crecimiento de los precios de la vivienda es imparable

La triste realidad es que este acuciante problema parece no tener solución en el archipiélago, y así lo atestiguan los datos. Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio de la vivienda de alquiler en Canarias, ha subido en mayo un 7,6% en su variación anual, situándose en 13,63 euros por metro cuadrado. Y la tendencia, es que no solo no remita a corto o medio plazo, sino que siga aumentando. Así por lo menos lo ha confirmado en Herrera en COPE Tenerife, el delegado en Canarias de la Asociación de expertos inmobiliarios, Isidro Martín, quien afirma que “el crecimiento es imparable, porque al seguir habiendo una alta demanda y poca oferta, esto va a seguir creciendo”.

Martín insiste en que “mientras no haya más oferta de pisos, un cambio de tendencia es imposible”, por lo que “no habrá un freno a la subida de los precios, por lo menos a corto o medio plazo”.