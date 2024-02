Fecha límite para desalojar la playa del Parque Marítimo: "Nos echarán por las bravas"

La Policía Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la Policía Local ha dado de plazo hasta el próximo 6 de marzo a las personas que acampan en la playa anexa al Parque Marítimo para que retiren las casetas y desalojen la zona. Los agentes han acudido este 29 de febrero a notificar a los inquilinos, alrededor de una decena, que todavía permanecen en la playa por no disponer de vivienda.

Se trata de personas sin suficientes recursos, algunos cobrando una pensión y otros en una situación más precaria, que no pueden permitirse alquilar un piso ni mucho menos comprar una vivienda, pero tampoco quieren alojarse en el albergue municipal de Santa Cruz.

Manuel Benito es uno de ellos: "Aquí estamos tranquilitos, con nuestra gatita, por lo menos no hay ningún problema por las noches", cuenta en los micrófonos de Herrera en COPE Tenerife. A pesar de ello, se resigna a dejar la playa: "Tendremos que movernos, porque si no nos van a echar por las bravas. Nos han dicho que si no nos íbamos, el 6 venía la Policía Nacional a desalojarnos y con el camión de la basura".





Manuel y su mujer llevan ahí desde antes de la pandemia y volvieron tras el confinamiento. Perciben entre los dos 1.200 euros al mes, sumando la pensión vital de él y la no contributiva de ella. Están empadronados en el albergue municipal, pero no quieren ir allí. Cocinan con un camping gas en la playa y se duchan en el Parque Marítimo con el abono. "Si me da una solución, mejor; podríamos pagar una casita, pero como está la cosa, que te piden un aval o una fianza... a ver qué hacemos", dice.

Apenas quedan una docena de casetas en la playa, aunque algunas ya están abandonadas. Otras tantas están ya desmanteladas, pero con basura a su alrededor. El 6 de marzo, si no cambia nada, serán ya historia.