Familias palmeras emigran a Tenerife para no oír el volcán: "Seguimos sintiendo el temblor"

En las últimas semanas cientos de familias de La Palma han decidido emprender una nueva vida para huir del volcán de Cumbre Vieja.

Se trata, sobre todo, de vecinos de Los Llanos de Aridane y El Paso, que se han visto afectados por la erupción que se inició el pasado 19 de septiembre. Estas personas han optado por establecerse en su mayoría en Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura.

Es el caso de Mercedes Lugo, residente en El Paso, que ha viajado al barrio de Las Galletas, en el municipio de Arona, para acompañar a una de sus hijas y a sus cuatro nietos.

Esta palmera solo tiene buenas palabras para su isla de acogida, ya que se ha visto desbordada por la enorme solidaridad de los tinerfeños después de publicar un anuncio en las redes sociales solicitando ayuda para encontrar un piso. Gracias a la generosidad ciudadana ha conseguido alquilar una vivienda y amueblarla por completo en tan solo cinco días.

"Es tremendo porque nadie me indicó dónde comprar cosas de segunda mano, pero me trajeron de todo. Ahora no nos falta de nada, creo que incluso nos llevaremos muchas cosas a La Palma para donarlo a gente que le haga más falta que a nosotros", ha explicado en COPE.

Mercedes tiene previsto regresar a la Isla Bonita cuando concluya la erupción y pueda olvidarse del rugido del volcán.

"Mi hija no se plantea volver en breve, pero yo sí. Aunque tengo claro que antes buscaré un terapeuta, pues llevo una semana en Tenerife y sigo sintiendo el temblor de la tierra. Es como si estuviera viviendo una guerra de manera permanente porque he visto a mis amigos y familiares perder todas sus propiedades sin poder hacer nada", ha lamentado.