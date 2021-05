"Están matando a la hostelería de Tenerife"

La diputada autonómica de Coalición Canaria por Tenerife Rosa Dávila ha arremetido duramente contra el Gobierno de Canarias por la “dejadez y la falta de ayudas” al sector de la hostelería y la restauración de Tenerife, un sector que “lo está pasando muy mal” y al que “tanto el Gobierno como el Cabildo han dado la espalda”.

Tenerife lleva varios meses en fase 3 y “desde las diferentes administraciones gobernadas por el PSOE no se han tenido en cuenta las demandas que reclaman los hosteleros y restauradores de la isla”, denuncia Dávila, quien aseguró que las restricciones “están matando al sector en la isla, y desde el Cabildo y el Gobierno no se articula ninguna ayuda directa de emergencia para paliar esta situación”.

Terrazas pasadas por agua: los hosteleros de Tenerife tiran de ironía ante la prórroga de las restricciones La lluvia de estos días impide a muchos locales abrir al no poder servir en el interior Santa Cruz de Tenerife 30 abr 2021 - 15:00

La también secretaria de organización de CC en la isla afirma que los nacionalistas apoyan "al 100 % las reivindicaciones del sector, que lo que busca es salvar los miles de puestos de trabajos”. En este sentido, Dávila mostró su apoyo total a las propuestas de los hosteleros, como la poder operar dentro de los locales con un 30 % del aforo para los negocios que carecen de terraza, entre otras. “Esta actividad siempre ha cumplido con las normas, pero desde el Gobierno y el Cabildo se empeñan en abocarlos al cierre y en demonizarlos”, denuncia la diputada de CC.

El hecho de que Tenerife permanezca en fase 3 sigue siendo un varapalo más para los bares y restaurantes de la isla por el cierrede los interiores de los locales de restauración y que estos solo pueden servir en el exterior, donde el aforo no puede superar el 50 % y los comensales no pueden ser más de cuatro por mesa.

En este sentido, la diputada autonómica recuerda que “no solo son los hosteleros, también entran en la ecuación carnicerías, fruterías, servicios de transporte… todo es una cadena”.

“Desde el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias no se ha articulado medidas efectivas para salvar la situación dramática de muchos bares y restaurante que, al no tener terrazas, llevan meses cerrados. Ni se les escucha ni se atiende sus demandas. Se imponen unas restricciones con la que llevan meses cumpliendo, pero no se les dan alternativas, sobre todo a aquellos negocios que no cuentan con terraza”, denuncia Rosa Dávila.

Tanto el Gobierno de Ángel Víctor Torres como el Cabildo de Pedro Martín “están llevando a este sector a la ruina. Estas personas solo quieren trabajar, pero se encuentran con unas administraciones que lo que único que hacen es enviarles a la quiebra sin darles ninguna solución”, critica Rosa Dávila

“Desde principios de 2020 padecemos los efectos de una grave crisis sanitaria mundial que ha motivado, a su vez, una serie de restricciones con sus consecuentes efectos negativos en la economía. Tenerife es una isla con una fuerte dependencia del sector servicios, uno de los ámbitos que más ha sufrido estas restricciones ha sido el de la restauración y hostelería”, sentencia la diputada autonómica de CC.