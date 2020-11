Enfado en ASHOTEL con la ministra Maroto: “¿Cómo no vamos a estar enfadados? Esto es alucinante”

Enfado en la patronal hotelera ASHOTEL con la medida, publicada hoy en el BOE, del Gobierno de España, de exigir una prueba PCR negativa en las 72 horas previas a su llegada a nuestro país a los turistas que nos visiten procedentes de 65 países, entre los que se encuentran el Reino Unido, Alemania o Francia.

El presidente de Ashotel Jorge Marichal, ha denunciado hoy en La Mañana de COPE Tenerife que la ministra Reyes Maroto en su visita al archipiélago le aseguró “en mi cara delante de 20 personas, entre las que estaban el presidente del Gobierno de Canarias y la consejera de Turismo” que se iban a permitir otro tipo de test (no solo los PCR) “y esta mañana nos desayunamos con el boletín que habla de que los test homologados por Europa son los PCR”.

En tono de enfado, Marichal se preguntó: “¿Cómo no voy a estar enfadado? Esto es alucinante, cuando ves la luz al final del túnel, ves que sigues en el túnel y viene un tren hacia ti. Se toman medidas sin previo aviso, sin tener en cuenta al sector. ¿Por qué se toma esta medida sin tener en cuenta a nadie y sin escuchar al sector? Uno acaba loco”.

Audio

El presidente de la patronal incidió en que “para el sector turístico esta medida, que solapa a la adoptada por el Gobierno de Canarias, no es viable, porque los costes y las formulas para realizar esos PCR no son los adecuados para nuestro sector, no sirven para el sector turístico”, reiterando que “hay que buscar otro tipo de homologaciones para los test que realmente sirvan para nuestra actividad”.

En cuanto a la evolución de las reservas Marichal indicó que “la tendencia inicial ha sido de ralentización de reservas, pero se estaba empezando a mover la turoperacion y estaban empezando a haber reservas nuevas con la realización de los test de antígenos, pero a mitad del partido volvemos a cambiar las normas otra vez y está todo el mundo preguntándome que hacen, he recibido más de 30 ll