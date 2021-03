Elena Delgado, la subcomisaria que dirige la Policía Local lagunera

Cada 8 de marzo se pone el foco en determinados perfiles que han sido ejemplo en las reivindicaciones feministas en el ámbito social y laboral. Personas como Elena Delgado han demostrado con creces que las mujeres están sobradamente capacitadas para ocupar cargos que, hasta hace no demasiados años, parecían estar solo al alcance los hombres.

Desde 2015, Elena es la subcomisaria jefa de la Policía Local de La Laguna, "todo un orgullo", reconoce a COPE Tenerife. Su trabajo como agente de la autoridad lo ha compaginado, además, con estudios universitarios de Grado Social, Derecho, Periodismo, Gestión y control de riesgos, entre otros, además de varios idiomas.

Su atracción por la seguridad ciudadana comenzó desde edad temprana: "Desde pequeña tenía esa inquietud, pero no lo veía totalmente claro. Luego me presenté en Adeje, estuve un año en prácticas y comprendí que mi futuro iba a ir por ahí".

Son muy pocos los casos de mujeres que han llegado a la Jefatura de una Policía Local y, aunque Elena Delgado no es la única en la provincia tinerfeña, solo tres la han precedido: María Teresa Hernández en La Orotava —la primera en hacer historia—, Carmen Delia González en Santa Cruz de Tenerife y Hortensia García en Santiago del Teide. Solo Carmen Delia y ella continúan.

40 años de presencia femenina en la Policía de La Laguna

En mayo se cumplirán cuatro décadas de la entrada de las primeras siete mujeres en el cuerpo de la Policía Local de La Laguna. "Ese fue el verdadero cambio porque, cuando entré yo, el camino ya estaba allanado", dice Elena Delgado.

De esos primeros años recuerda el uniforme "poco operativo e inadecuado para las inclemencias del tiempo en La Laguna. Falda, bombín, bolso... Tuvieron que protestar para que les permitieran llevar el uniforme de los hombres".

Esta fue la primera promoción de mujeres que formó parte de la #PolicíaLaLaguna. San Cristóbal de La Laguna fue el segundo municipio de Canarias en incorporar a la mujer en el cuerpo de la Policía Municipal. En mayo se cumplen 40 años desde este momento y actualmente (Hilo) pic.twitter.com/ARmML8tzv6 — Policía Local LL (@policialalaguna) March 8, 2021

El cuerpo actual de la Policía Lagunera consta de 191 agentes, de los que solo 26 son mujeres. "Es solo un 14 %, no somos demasiadas, aunque hay tres oficialas y muchísimas con potencialidad de ascenso", asegura.

La subcomisaria explica que el bajo número de mujeres es "proporcional al número que se presentan", añadiendo que se enfrentan a "una prueba bastante dura, el salto de longitud de dos metros", que no todas consiguen superar.

Elena Delgado se considera una afortunada junto a sus compañeras en relación al papel de la mujer en otros ámbitos de la sociedad. "Tenemos una serie de ventajas que no tienen las mujeres en el mundo privado: aquí no hay brecha salarial, podemos acceder a las diferentes secciones en función de nuestros gustos y disfrutamos de permisos y vacaciones por igual que están garantizados por ley...", destaca. "Desde el punto de vista de los derechos, no hay reproche alguno", zanja.