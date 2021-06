Un edema pulmonar agudo como el que sufrió Olivia se produce por la inhalación de un tóxico

Un edema pulmonar agudo como el que ha causado la muerte de Olivia Gimeno se produce tras una intoxicación por envenenamiento respiratorio al inhalar algo tóxico, según ha explicado a Efe el vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Germán Peces-Barba.



Este neumólogo considera que, si Olivia falleció por edema pulmonar agudo estaba, ya muerta cuando fue lanzada al agua, ya que, "si hubiera sido un ahogamiento tendría, que haber agua aspirada por vía pulmonar".



Peces-Barba ha explicado que el edema pulmonar se produce cuando los alvéolos exudan un líquido (el edema) que los inunda y dejan de funcionar porque no hay paso a la entrada del aire.



A juicio del experto, el edema pulmonar se produce "ante una exposición a algo tóxico, algo irritante o abrasivo que suscita la respuesta de exudar el edema", que es un líquido que está donde debe haber aire y corta la barrera para recibir oxígeno.



Según este neumólogo, en un pulmón sano como el de Olivia, el edema no se produce por ahogamiento, sino que es una reacción que sufren los pulmones cuando están sometidos a un estrés o a una reacción violenta.



En el caso de Olivia, según Peces-Barba, "estamos ante una reacción inflamatoria del pulmón y el contenido del pulmón es el exudado; si la niña hubiera sido lanzada viva al agua, tendría agua del mar en su interior y eso no sería un edema, sería un ahogamiento".