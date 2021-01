Detectan un brote con 13 positivos por COVID en una residencia de mayores de El Hierro

El Cabildo de El Hierro ha informado este viernes que se ha detectado un brote de coronavirus en el Centro Sociosanitario de Echedo, el municipio de Valverde, que afecta a 11 residentes y a dos trabajadores.

Se trata de la residencia donde el miércoles se continuó con el plan de vacunación, inyectando la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a todos los usuarios y al personal. Hay que recordar, en todo caso, que esta vacuna de Pfizer requiere de una segunda dosis a los 21 días y que no se logra la inmunización hasta unos nueve días después. Sanidad no ha confirmado todavía qué ocurrirá con esa segunda dosis, pero desde el Cabildo presuponen que se les aplicará a los usuarios que no tienen la enfermedad.

El jueves se activó el protocolo de actuación en materia COVID-19 tras registrarse un positivo en uno de los usuarios de la residencia, después de acudir al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes por presentar síntomas de indisposición y realizársele una PCR.

Desde ese momento se procedió a la sectorización de los espacios del centro y a su desinfección. Después de llevados a cabo los PCR a los usuarios residentes y al personal de atención en el complejo, se han registrado un total de 13 positivos. Todos los casos son asintomáticos y en principio no presentan ninguna complicación salvo la observación permanente. Una vez conocido el resultado de las PCR, los familiares de las personas afectadas fueron informadas esta mañana de la situación y de las medidas a adoptar.

Los 10 usuarios residentes afectados permanecerán en aislamiento total en una zona especial y bajo una extricta supervisión tanto del personal propio de atención, como de sanitarios pertenecientes al Área de Salud. El resto de los usuarios, hasta completar los 50, permanecerán en otra zona distante, también bajo supervisión, y con un aislamiento de unos diez días, siempre y cuando la evolución sea favorable. El otro usuario, hasta llegar a los once, se encuentra ingresado en el Hospital Insular, en buen estado de salud y con una evolución médica favorable.

Aparte de la suspensión visitas y de un exhaustivo control en el acceso al centro, los nuevos ingresos programados para la próxima semana quedan suspendidos hasta la normalización sanitaria del centro.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, y la responsable del área de Servicios Sociales, Inmaculada Randado, han informado que se está gestionando con la Gerencia de los Servicios Sanitarios de El Hierro la presencia de un médico especialista en geriatría, quien supervisará el estado de salud de los afectados y del resto de los mayores mientras dure la situación. Asimismo, agradecieron el sobresfuerzo e implicación del personal a la hora de establecer los protocolos con la mayor rapidez.

El presidente insular volvió a trasladar un mensaje tranquilizador a los familiares de las personas afectadas y a la de los mayores allí alojados. "Nos hubiera gustado que esta situación no se hubiera dado, pero no estábamos exentos de que esto pudiera suceder, lo cierto es que ante la realidad los protocolos han funcionado y nos toca ahora garantizar la salud de nuestros mayores y volver a la normalización del centro", explicó.