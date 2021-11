Desesperación por las colas de la TF-5: "Es un infierno desde hace más de veinte años"

Las colas de tráfico en la autopista TF-5 han regresado con fuerza después del verano y continúan día tras día desesperando a los cientos de conductores del norte de la isla que se desplazan a trabajar al área metropolitana.

Los intentos por evitarlas hacen que muchos opten por salir de casa cada vez con más antelación, pero esto solo provoca que las retenciones comiencen antes de las seis de la mañana y, prácticamente, desde La Orotava.

Así lo constata Javier, un oyente de COPE que este lunes atendía a La Mañana en Canarias desde la misma cola. "Es siempre lo mismo, está totalmente colapsado. ¿A dónde van tan temprano si la mayoría comienza a trabajar a las nueve? Pues se quedarán luego esperando en el coche, porque si no, no me lo explico", relataba.

Javier, que se traslada de La Victoria a La Laguna para trabajar en el sector del taxi, recuerda que es un problema "desde hace más de veinte años". A su juicio, "un infierno en el que te ves indefenso y solo te queda sufrir, porque pasa uno, pasa otro y aquí nadie hace nada", dice en referencia a los diferentes gobiernos autonómicos e insulares.

Uno de tantos tinerfeños que padecen a diario las colas es el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias. Miguel Ángel Pérez, que reside en Los Realejos, perdió el pasado jueves un vuelo que salía desde Los Rodeos a las ocho de la mañana. Salió a las seis desde su pueblo. Su receta, además de confiar en que el actual Gobierno saque adelante los proyectos estancados desde años atrás, es tener "resignación cristiana".