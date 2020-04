Curbelo no descarta un ERTE en la Administración pública

El presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, no ve descabellado la posibilidad de aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en la Administración pública si la crisis derivada por la pandemia del COVID-19 "se prolongara durante mucho tiempo".

En todo caso, en una entrevista concedida este jueves a Mayer Trujillo en COPE Canarias, Curbelo se ha mostrado confiado en que finalmente esa situación "no se va a producir, pero cabe la posibilidad". "La sobredimensión de las Administraciones públicas no es razonable. Del mismo modo que una empresa no puede estar abierta y tuvo que realizar un ERTE, ¿por qué no la Administración?", se ha preguntado, recordando que él es funcionario.

El secretario general de la Agrupación Socialista Gomera también ha dejado caer la posibilidad, aunque remota, de que la falta de liquidez derive en problemas de pagos de nóminas a los trabajadores públicos, recordando que de los casi 570 millones de euros de gasto mensual de la comunidad autónoma canaria, "una parte muy importante" de ellos se destina al pago de los salarios de sus empleados. "No hay turismo, no hay comercio... claro que faltan recursos, es evidente", ha subrayado. Posteriormente ha asegurado que en el archipiélago no se llegará a ese extremo "porque afortunadamente se está controlando la situación en cada una de las islas".

SOBRE LA BAJADA DE SUELDOS DE LOS POLÍTICOS: "DÉJENSE DE PAMPLINAS Y DEMAGOGIA"

Preguntado por la rebaja de los sueldos de los cargos públicos para contribuir a paliar la situación de las arcas públicas, algo que ya han tomado ayuntamientos como La Laguna o Tinajo, Curbelo ha pedido "que se dejen de pamplinas y demagogias". Lo ha calificado de decisiones "a goteos para ver qué bien quedan en las fotos", apostando por consensuar una rebaja a nivel general en toda Canarias, entre la Federación Canaria de Islas, la Federación Canaria de Municipios y el Parlamento de Canarias. En todo caso, ha recordado que no es lo mismo el sueldo que cobra un diputado autonómico que un alcalde de un municipio pequeño.