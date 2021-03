La sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, acoge la celebración del juicio oral contra un varón acusado de violación. Según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso COPE Canarias, los hechos se produjeron el 6 de junio del año 2019.

En la madrugada de ese día, el varón al que la víctima le permitió pernoctar en su domicilio al considerarlo su “amigo”, se acercó a la habitación en la que la mujer dormía, diciéndole que hacía tiempo que le gustaba y que quería tener algo con ella.

“LA AGARRÓ POR EL PELO”

Sin embargo, a pesar de los reiterados intentos del acusado, la víctima de manera tenaz manifestó de forma clara que no quería. No obstante, esto no refrenó los intentos de este, puesto que cuando la víctima intenta levantarse, la agarra por el pelo la sitúa boca abajo sobre la cama. En ese momento, subiéndole la falda se colocó sobre la misma, de tal forma que ella estaba inmovilizada, y la penetra vaginalmente.

La víctima en ese instante de máxima tensión, vuelve a reiterar su negativa de forma verbal, a lo que el acusado responde "cuanto más me digas que no, más me pongo".

Para conseguir su objetivo, la agarraba del pelo de forma constante. En su momento se impuso al procesado la medida cautelar de prohibición de acercarse y comunicar con la víctima a una distancia no inferior a 100 metros.

Por todos hechos la Fiscalía solicita un total de nueve años de prisión, así como la prohibición de acercarse y comunicar con la víctima donde quiera que se acuerde por tiempo de 10 años. Asimismo, se solicita una indemnización de 6.000 euros para la víctima, sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada de estos hechos.