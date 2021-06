Coca-Cola celebra el Día Mundial de los Océanos con una limpieza en la costa de Los Silos

Coca-Cola ha celebrado este Día Mundial de los Océanos con una limpieza en la costa del municipio de Los Silos. En ella han participado voluntarios de la compañía, en colaboración con el Ayuntamiento de Los Silos, la Oficina del Voluntariado del Cabildo de Tenerife, Terramare y AFES Salud Mental.

Este 8 de junio, además, Coca-Cola celebra el aniversario de los 1.000 días transcurridos desde el lanzamiento del programa Mares Circulares. En sus tres ediciones, esta iniciativa, que integra a más de 600 entidades como colaboradores y más de 14.000 voluntarios, ha conseguido recoger 1.157 toneladas de residuos de los entornos acuáticos y fondos marinos en España y Portugal, formar y sensibilizar a 54.727 personas y apoyar a nueve estudios científicos y a tres start-ups que aportan soluciones al problema de los residuos marinos

Como explica Ana Gascón, directora de la Estrategia de Envases para Europa en The Coca-Cola Company, "queremos que una de nuestras botellas no acabe como residuo, sino que vuelva a convertirse en otra botella. Pero somos conscientes de que para abordar de forma integral el problema de los residuos no podemos hacerlo solos, necesitamos de las organizaciones e instituciones con las que colaboramos para lograrlo".

Carmen Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific PartnersIberia, apunta que el éxito del programa radica en su visión y su alcance 360. "Desde Coca-Cola trabajamos para contribuir en el impulso de la economía circular, y Mares Circulares es un reflejo de ello".

Se trata de un programa que es mucho más que limpieza de residuos, abarcando los principales puntos que afectan a la generación de residuos y ofreciendo soluciones para solventarlos en el presente, gracias a la intervención y el voluntariado, pero también para el futuro, apostando por la investigación y la economía circular.

En línea con su aniversario y para celebrar el Día Mundial del Medioambiente y el Día Mundial de los Océanos, Mares Circulares ha lanzado su #cleaningchallenge, una acción que invita a los voluntarios y entidades que han participado antes en el programa a eliminar residuos y subirlos a las redes sociales, respetando siempre las medidas de seguridad por la pandemia. El reto se está llevando a cabo entre los días 5 y 8 de junio.

El objetivo es visibilizar el problema de la contaminación marina publicando una foto en Instagram o en Twitter de los residuos que se recojan con los hashtags #cleaningchallenge y #marescirculares. Se creará así un contenedor virtual en el que depositar las fotos de los residuos que nunca deberían haber llegado a nuestros mares.